رئيس القابضة المعدنية يدافع عن بيع الخردة لحديد المصريين

القابضة للصناعات المعدنية



عصام عميرة



قال الدكتور مدحت نافع،رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن خردة شركة الحديد والصلب لا تستخدم فى إعادة الإنتاج ولا مجال لاستغلالها سوى فى البيع.



وكانت شركة الحديد والصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وقعت عقدا لبيع الخردة خلال الأسبوع الحالى لشركة حديد المصريين.



وبحسب العقد المبرم بين الطرفين، تقوم شركة الحديد والصلب ببيع خردة حديدية لديها تقدر بحوالي 230 ألف طن لشركة حديد المصريين وفقًا لمتوسط أسعار البورصة العالمية.



وعدد "نافع"، على صفحته الشخصية بالفيس بوك ،الأسباب الرئيسية وآليه بيع الخردة وفقا لمتوسط الأسعار العالمية، لافتا إلى أن ذلك تم وفقا للإجراءات القانونية.



وأضاف أن خردة الحديد تستخدم في تكنولوجيا أفران القوس الكهربائي وأفران الحث وليس الأفران العالية والتي تمتلكها شركة الحديد والصلب، وانها الشركة الوحيدة في مصر التي تنتج الخردة من ناتج التشغيل لكنها لا تستخدمها أبداً في الإنتاج ولا مجال لاستغلالها الا بالبيع، حيث تعمل الأفران العالية بالخام من الواحات البحرية والمناجم.



وذكر أن عملية البيع تمت وفقاً للوائح الشركة المالية، ووفقاً لقرارات لجان بيع وبعد مراجعة من مستشار الشركة المنتدب من مجلس الدولة وهناك أنواع من الخردة المتميزة لا تباع ضمن الخردة المجهزة بغرض الصهر وهذه لها حساب خاص.



وأوضح أن آلية تحديد السعر تمت وفقا

لبورصات المعادن (أكبر آلية لاستكشاف السعر والمزايدة الأكثر شفافية وكفاءة) هناك سعر للخردة يتحدد يومياً وخلال اليوم وهناك درجات وأصناف للخردة وقد استخدم أعلى درجة في تصنيف الخردة كمرجعية لسعر البيع وأضافت الشركة مصاريف عليها وتحمّل المشترى الضريبة وتكلفة النقل.



وأضاف أن حجم استيراد الخردة من الخارج لمصنع متوسط الحجم، هو استيراد ما يقرب من ٨٠٠ ألف طن بالعملة الصعبة تقريبا.



وعدد نافع فوائد البيع، أولا تصريف المخزون الراكد، توفير العملة الصعبة، وتفادي عمليات سرقة الخردة غالية الثمن، مثل خردة الدرفيل والتي كانت توضع بين الخردة الرخيصة كالزهر والتراب.



بالإضافة إلى توفير سيولة مطلوبة عاجلاً لتعويم الشركة وتوفير الكوك وسداد الالتزامات الجارية من استهلاكات الغاز والكهرباء، وايضا تفادي بيع الخردة بالقطارة والبيع القطاعي الذي يستفيد خلاله المشترى بأرض الشركة كمخزن مضمون لاحتياجاته ولا حساب لتكلفة ومخاطر التخزين، وهى متروكة في ساحات مفتوحة ولا يمكن حصرها بدقة ومن ثم يسهل العبث بها.



وذكر أنه من ضمن فوائد البيع توفير مدخل مهم لشركة مصرية هيكل ملكيتها وطني خالص، لإنتاج سلعة استراتيچية مازالت بها فجوة كبيرة، يتم استيرادها سواء كمدخل أو منتج تام الصنع.



وأضاف أن تلك الخطوة تدعم أداء الشركة المالي، وتمنع محاولات السرقة والتعدي شبه اليومي على ممتلكات وأصول الشركة القائمة على ما يقرب من 3000 فدان.