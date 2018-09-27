مخاطر قائمة لحرب إقليمية بشأن سوريا

شريف عطية

تبدو إسرائيل فى ضوء ملابسات وتداعيات إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية «اليوشن - 20» عند اللاذقية- سوريا 17 سبتمبر 2018، وكأنها بصدد تعديل وضعية مقارباتها الجارية مع موسكو- بأقله- منذ دخول القوات الروسية إلى سوريا قبل ثلاث سنوات كاملة فى سبتمبر 2015، إما بهدف الاحتفاظ بحرية الحركة ضد قوات إيران فى الأراضى السورية أو ربما لاختيارها الوقوف فى معركة «إدلب» المرتقبة مع الجانب المضاد لأطراف الاتفاق فى «سوتشى»، أو اتساقاً مع النهج الأميركى لتجديد الولايات المتحدة بقاءها فى شرق سوريا، أو إلى جميع هذه الأسباب وغيرها مما يدفع تل أبيب إلى حد الجحود إزاء روسيا من بعد كل الخدمات التى قدمتها الأخيرة لها فى السنوات السابقة، وهو ما لا يدعو تماماً إلى مفاجأة موسكو عن تعديل إسرائيل مواقفها..

إذ سبق أن اعتبرتها فى حقبتها السوفيتية بمثابة (أراجوز) الإمبريالية الغربية، إلا أنه يغيب عن إسرائيل تبدّل الأوضاع الراهنة منها عن النصف الثانى من القرن العشرين، إذ تتاخم القوات الروسية (والإيرانية) حالياً حدودها الشمالية، كما أنها تضم فى داخلها ملايين اليهود من أصل روسى هاجروا إليها أوائل التسعينيات، وباتوا يشكلون قوى حزبية ومجتمعية نافذة، ذلك فى الوقت الذى عادت فيه روسيا، المغيبة عن الشرق الأوسط منذ الثمانينيات، لتصبح اليوم- وأكثر مما مضى.. حقيقة عسكرية وسياسية ثابتة فى شرق البحر المتوسط، وحيث قضية هضبة الجولان المحتلة ما زالت عالقة، لا يسرى عليها- لأسبابها- ما جرى بالنسبة لاعتراف الولايات المتحدة بالقدس كجزء من إسرائيل، وكلها أمور تجعل من انحياز إسرائيل ضد روسيا.. ليس أمراً واضحاً ولا آمناً كما كان من قبل، ذلك دون استثناء حرص الروس فى الحفاظ على مكانتهم أخيراً على الصعيد العربى، لئلا تنحسر أو ينصرم نفوذها مرة ثانية من بين الأصابع.



إلى ذلك، وفى ضوء الغضبة الروسية من العملية الجوية الإسرائيلية الأخيرة، فإن موسكو بصدد حظر التحليق لأى طائرات أجنبية فى الأجواء السورية، الأمر الذى يقلق إسرائيل.. إذ إن هذا التصعيد الروسى سيعود لصالح المجهود الجوى الإيرانى عند نقل الأسلحة إلى سوريا.. ومنها إلى «حزب الله» فى لبنان، ولذلك تسعى تل أبيب إلى محاولة امتصاص الخلاف مع روسيا لئلا يدوم طويلاً... من حيث إن المستقبل بينهما أوسع من أن يبقى رهينة لما حدث، ربما من قبيل تفاهمات متبادلة بشأن عدم المساس بمركز الرئيس السورى، مقابل عدم إعاقة الروس، إسرائيل من العمل ضد إيران فى سوريا، كما فى العمل على تأكيد التنسيق الروسى- الإسرائيلى قبل ثلاث سنوات لم يقع خلالها أى خلل.. ربما مقابل تراجع روسيا عن تعزيز الدفاعات الجوية السورية بمنظومات أكثر تطوراً (s 300)، ما يبقى على توازن العلاقات فيما يتصل بالتفاوض حول حاضر الحالة السورية ومستقبلها من ناحية.. ولعدم تفريط الجانبين بالعلاقات المفيدة لكليهما من ناحية ثانية، وفى سبيل الوصول- ثالثاً- إلى حلول متفق عليها من الجانبين، كذا باتجاه ضبط سباق التسلح بالمنطقة من ناحية رابعة (طائرات F 35 الأميركية لإسرائيل.. مقابل منظومة دفاع جوى حديثة لسوريا)، ذلك فيما قد يبدو وكأنه حوار طورشان بين الفريقين المتصارعين فى سوريا التى يتقاتل فيها خمسة جيوش تتواجه على أراضيها فى حالة من حالات «الحرب الدائمة».. طالت لنحو سبع سنين حتى الآن.. ما يهدد باندلاع حرب إقليمية من خطر فعلى قائم.