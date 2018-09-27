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مؤمن عادل: «داو العالمية» تؤمن بالمسؤولية المجتمعية وتطبق مبدأ «المواطنة»
الخميس 27 سبتمبر 2018 01:05 م
شركة الداو للتنمية
أخر الأخبار
شركة الداو للتنمية
نتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتوفير الدعم للمرأة والشباب
قمنا بالمشاركة مع مؤسسة «إنجاز» بالمساهمة فى اكتشاف المواهب الشابة
طورنا العديد من المنازل فى قرى الصعيد الأكثر فقرا
ندرس التوسع فى السوق المصرية لتلبية الاحتياجات المحلية والتصديرية
المشروعات القومية والمدن الجديدة فرصة لزيادة حجم أعمال الشركات
المرسي عزت
قال مؤمن عادل، مدير عام شركة داو مصر للكيماويات، إن المسئولية المجتمعية مكون رئيسى وأساسى من إستراتيجية عمل الشركة، وجميع الأسواق.
وأضاف فى حواره مع «المال»، أنها جزء لا يتجزأ من آليات عمل داو العالمية، ومن ثم داو مصر التابعة لها.
وأشار عادل إلى أن خطة عمل المسئولية المجتمعية لشركة «داو» تقوم على 3 محاور رئيسية.
أوضح أن شركة داو تتعاون مع العديد من الجهات الحكومية، والجمعيات والهيئات المهتمة بالمسئولية المجتمعية، بما يعمل على توطيد التعاون مع الشركة وتلك الجهات.
أشار إلى أن داو العالمية تدرس التوسع فى مصر، عن طريق شركتها التابعة «داو مصر» فى إطار خطط الأخيرة لتغطية احتياجات السوق المصرية، والأسواق المجاورة.
لفت إلى أن «داو مصر» تصدر منتجاتها الى العديد من الدول فى منطق الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدة من الخبرات التكنولوجية، والتقنية الفنية التى تتمتع بها داو مصر.
وأكد أن «داو مصر» تتعاون مع العديد من الشركات فى مختلف القطاعات، تضم على سبيل المثال لا الحصر قطاع السيارات، قطاع الصناعات الغذائية، وقطاع التشييد والبناء، وقطاع الأجهزة الكهربائية، وقطاع الصناعات الجلدية، وقطاع البلاستيك.
أضاف عادل فى حواره مع « المال» أن الشركة تؤمن بمبدأ «المواطنة» الذى يقوم على تشجيع مواطنى كل دولة ورفع كفاءاتهم وزيادة مهاراتهم لتغطية احتياجاتهم المعيشية
وأوضح أن «داو العالمية» تتبع 3 محاور فى عملها فى الأسواق التى تتواجد بها، محور لخدمة المجتمعية، الذى يقوم على الاهتمام المستمر بدعم المرأة والشباب والأكثر احتياجا، والمحور الثانى يقوم على حلول التوظيف، الذى يسهم فى رفع مهارات الشباب والمتدربين للحاق بسوق العمل، ودعم المرأة المعيلة، لتوفير أسس العمل لديهم بما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية.
أضاف أن المحور الثالث الذى تقوم عليه خطة عمل داو العالمية فيما يتعلق بالمسئولية المجتميعة يتطرق إلى حلول الأعمال، التى تسهم فى إيجاد تقنيات تكنولوجية حديثة ومتطورة، تخدم المواهب الشابة، وجعلهم قادرون على تحقيق مستقبل واعد.
لفت إلى أن الشركة تتعاون مع العديد من الجامعات لثقل مهارات الشباب، وزيادة فرصهم العملية والفنية للحاق بسوق العمل.
أضاف ان هناك تعاون مع العديد من الهيئات والجهات المهتمة بالمسئولية المجتمعية، منها مؤسسة «إنجاز» التى تعمل على توفير الدعم الكامل للمواهب الشابة فى مختلف القطاعات.
أشار إلى أن هناك مساهمات فى العمل على بناء وتطوير العديد من المنازل فى صعيد مصر فى القرى الأكثر فقرا، والأكثر احتياجا، دعمًا منها لأهالى الصعيد.
أضاف أن التعاون مع الجهات الحكومية مستمر ومتطور، موضحا فى هذا الصدد تجربة مهمة، وهى نقل «تمثال رمسيس» وأن شركته نجحت فى المساهمة فى عمليات نقل «تمثال رمسيس» من ميدان رمسيس إلى المتحف المصرى الكبير.
أوضح أن الشركة نجحت فى اختراع مادة للحفاظ على هيكل التمثال، الذى كان يعانى من نقاط ضعف فى ناحية الخصر، والتاج، وأن المادة التى تم اختراعها ساهمت فى سهولة نقل «تمثال رمسيس»، الذى يمثل قيمة تاريخية وأثرية مهمة.
أشار إلى أن الشركة لم تكتف بمكتب تمثيلى لها فى مصر، بل قامت فى التسعينيات بافتتاح مصنع تابع لها بمدينة العاشر من رمضان، بمهندسين وعاملين مصريين للمزيد من إقرار المواطنة ودعم المجتمع المصرى.
أوضح أن التوسعات الجديدة المنتظر إجرائها فى السوق المصرية، تتزامن مع الخطط الطموحة والمتطورة التى تقوم بها الحكومة المصرية، من إنشاء وتدشين العديد من المشروعات القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
لفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والعديد من المشروعات الأخرى، فرص ممتازة للمزيد من التوسع فى السوق المصرية.
أضاف أن شركة «داو مصر» تقوم حاليا بمد العديد من المشروعات باحتياجاتها من خامات العزل الحرارى، لمبانى عريقة وكذلك لمشروعات متنوعة.
أشار إلى أن التطور العمرانى المتزايد يمثل تخطيطا متميزا للدولة المصرية، بما يمكن الشركات العاملة فى مصر فى مختلف القطاعات من توسيع حجم أعمالها.
أوضح أن الشركة تورد مادة العزل الحرارى للشركات التى تقوم بإنتاج المواسير التى تقوم بتوصيل الوقود لمحطات تموين السيارات.
أكد أن الشركة توفر المنتجات الكميائية اللازمة للحاويات المبردة للصناعات الغذائية، والفواكه، والأسماك، التى تعمل على الحفاظ على تلك المنتجات من التلف.
أوضح أن الشركة تتعاون مع كبريات شركات السيارات العاملة فى السوق المصرية، التى تقوم على توفير احتياجاتها من المنتجات الكيميائية.
أشار إلى أن شركة داو العالمية لم تنسحب من السوق المصرية، إيمانا منها أن السوق المصرية سوقا واعدة وقادرة على جذب العديد من المشروعات فى مختلف المجالات.
أوضح أن الشركة تصدر منتجاتها إلى العديد من الدول فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يعزز من حجم أعمالها.
أكد أن مشاركة الشركة فى معرض «بيج فايف» يؤكد على الصورة الذهنية المتميزة للقائمين على المعرض نحو مصر، وأن مصر سوقا قادرة على تلبية احتياجات المستثمرين.
أقيم معرض بيج فايف فى الفترة بين 18 الى 21 سبتمبر الجارى، للمرة الأولى فى السوق المصرية، بعد أن كان يقام فى عدد من المدن الكبرى بالخارج.
تشهد مصر انطلاقة كبيرة فى قطاعى البناء والبنى التحتية، نتيجة المشاريع التى يتم تنفيذها فى إطار خطة رؤية مصر 2030، التى هى عبارة عن إستراتيجية للنمو والتطوير المستدامين، وفقا لمؤمن عادل، الذى أكد التزام الشركة بإقامة تعاون مع القطاعين العام والخاص، بغية الإسهام فى تنفيذ هذه الرؤية.
تعمل داو على مساعدة السوق المصرية، بفضل معرفتها العميقة باحتياجاته على مدى أكثر من 4 عقود من العمل فيه، تزامنا مع تقنياتها ذات المستوى العالمى، للمساعدة فى تلبية احتياجات قطاع البناء المصرى، إلى جانب المساهمة المستمرة مع الجميع فى التوصل إلى حلول مبتكرة، تعالج التحديات التى تواجهها مصر، فى مجال العزل، وحماية وتحسين أداء المشاريع الراهنة، والمستقبلية، على وجه الخصوص.
يذكر أن «داو» باشرت أعمالها فى مصر آواخر التسعينيات، عبر تأسيس أول مصنع محلى لأنظمة البولى يوريثان فى مدينة العاشر من رمضان فى القاهرة الكبرى.
يمثل البولى يوريثان أحد المكوِّنات الرئيسية للقطاع الصناعى المصرى، ويدخل فى إنتاج الثلاجات، والسخّانات، والسيارات، والعزل الحرارى للأسطح، والأثاث، والأحذية، والأنابيب المعزولة حرارياً، وغيرها الكثير من المنتجات.
تجمع شركة داو للكيماويات (داو) بين العلم والمعرفة التكنولوجية فى تطوير حلول متميزة فى علوم المواد الحيوية لتقدم البشرية، وتمتلك داو أقوى وأوسع مجموعات من الأدوات فى الصناعة، معززة بتكنولوجيا قوية، ودمج للأصول، وقدرات كبيرة وتنافسية تتيح لها معالجة مشاكل عالمية معقدة.
توفر محفظة داو من الشركات الرائدة، وفى قطاعاتها التى تستهدى بطلبات الأسواق، والمواد الصناعية الوسيطة والصناعات البلاستيكية، وتشكيلة كبيرة من المنتجات والحلول المتميزة لعملائها فى الأسواق عالية النمو، أمثال أسواق مواد التغليف والبنى التحتية والعناية بالمستهلكين.
تعتبر داو شركة تابعة لشركة داودوبون ( شركة قابضة تضم تحت مظلتها شركتى داو ودوبون، وتسعى إلى تشكيل 3 شركات قوية ومستقلة، يتداول أسهمها فى البورصات وتنشط فى قطاعات الزراعة، وعلوم المواد، والقطاعات التخصصية).
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