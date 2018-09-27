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الإسكندرية
بنسب تصل إلى %80.. الركود يسيطر على أسواق الأسمنت
الخميس 27 سبتمبر 2018 01:00 م
الأسمنت
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مخيمر: لابد من ضبط العلاقة التجارية بين المصانع والوكلاء
المال ـ خاص
سيطرت حالة من الركود على مبيعات تجارة الأسمنت ومواد البناء بأسواق محافظة الإسكندرية، وهو ما أرجعه التجار إلى أسباب مختلفة.
أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة وكلاء ومتعهدى توزيع الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن القرارات التى صدرت مؤخراً بوقف أعمال البناء بالمحافظة انعكست على حركة البيع.
قال محمود مخيمر، رئيس مجلس إدارة شعبة وكلاء ومتعهدى توزيع الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن سوق الأسمنت ومواد البناء تشهد ركودا ملحوظا.
وأضاف خلال اجتماع الشعبة، أن نسبة هذا الركود تصل لنحو %80، نتيجة تضارب الأسعار وعدم إتاحة تراخيص البناء، الأمر الذى يجبر بعض التجار على البيع دون الحصول على نولون.
وأوضح أن سعر طن الأسمنت لدى شركة العامرية يبلغ نحو 930 جنيها على أرض المصنع، ويضطر التاجر لبيعه للعميل بنفس السعر لظروف السوق، رغم أن الشركة تطالبه ببيعه بـ950 جنيها.
وأضاف أن سعر الطن لدى مجموعة السويس التى تضم شركات أسمنت السويس والقطامية وطرة وحلوان يبلغ 860 جنيها للطن، بينما يصل سعر الطن لدى شركة أسمنت الإسكندرية إلى 890 أرض المصنع، ويُباع بدءا من 910 جنيهات للطن، لافتا إلى أن سعر الطن بالقاهرة أقل من الإسكندرية، وتتراوح من 850 إلى 880 جنيها للطن.
وطالب مخيمر بضرورة تنظيم وضبط العلاقة بين الوكلاء وشركات الأسمنت من خلال عقد صريح موضح به الكمية والأسعار والمكاسب، لضمان عدم حدوث خلط.
كما طالب يونس مصطفى يونس، عضو مجلس إدارة شعبة وكلاء ومتعهدى توزيع الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بأن تقوم مأموريات الضرائب بوضع دورة مستندية لعمل الإجراءات حتى يقوم التاجر بتجهيز مستنداته وفقا لها.
وأكد مخيمر أنه سيتم التواصل مع وزير المالية الجديد، لبحث أزمة التجار المستمرة منذ عدة أشهر مع مصلحة الضرائب، ويكون التركيز حول مشكلات ووضع السوق الحالى، مضيفا أن مصلحة الضرائب تعلم جيدا «على حد وصفه» بأن التجار ليسوا متهربين، وأن شركات الأسمنت هى المتسببة فى وضعهم محل اتهام؛ لأنها سجلت المبالغ كمصروفات، رغم أنها مبالغ تم ردها للتجار «فروق أسعار».
واعتبر مخيمر أن تجارة الأسمنت فى وضعها الحالى تجارة عشوائية، لافتاً إلى أنه ليس هناك قانون أو لائحة بضبط مستنداتها مما يؤدى لراحة جميع أطراف المنظومة التى تشمل التاجر والوكيل والمصانع.
واقترح رئيس مجلس إدارة الشعبة، أن يتم عقد لقاء يضم جميع المتعاملين فى تلك المنظومة مع رئيس مجلس الوزراء، لحسم النقاط العالقة، مشددا على أنه حتى الآن لا توجد علاقة تجارية تربط التجار مع بعض الشركات.
وقال إن بعض التجار أصبحوا يحصلون على الأسمنت من المصانع ثم يقومون ببيعه دون احتساب قيمة النولون، متسائلين عن جدوى البيع من هذه الطريقة، وعن الاستفادة التى ستعود على التاجر.
وأوضح بهاء مخيمر، عضو مجلس إدارة شعبة وكلاء ومتعهدى توزيع الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك حاجة للتعاقد مع مكتب محاسبى بدراسة منظومة عمل تجارة الأسمنت ويقوم بوضع أسس يتم ممارسة العمل وفقا لها.
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