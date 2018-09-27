رئيس غرفة السياحة بالإسكندرية: نسب الإشغال بالثغر الأعلى على مستوى الجمهورية

علي المانسترلي

الغرفة تطالب بإسناد حج القرعة إلى شركات القطاع

قانون السياحة لا يواكب العصر ويجب تعديله

الحد الأدنى لسعر الليلة بالوحدة الفندقية 5 نجوم 130 دولارا



معتز محمود



لا تزال مدينة الإسكندرية تضم العديد من الفرص الاستثمارية السياحية التى لم تستغل إلى الآن، أو تم استغلال بعضها بشكل جزئى، فضلا عن وجود قطاعات لديها فرصة لتحقيق معدلات نمو مرتفع، خاصة قطاع الفنادق.



قال على المانسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن سعر الغرف الفندقية ونسب الإشغال بفنادق المحافظة هى الأعلى على مستوى الجمهورية على مدار العام.



وأضاف المانسترلى فى حواره لـ«المال»، أن الحد الأدنى لسعر الغرفة الفندقية فئة الخمس نجوم يبلغ 130 دولارا فى الليلة الواحدة، يزيد فى أشهر الصيف «يونيه ويوليو وأغسطس» إلى 300 دولار فى الليلة.



وأوضح أن الحد الأدنى لسعر الليلة فى الفنادق فئة الأربعة نجوم يبلغ 80 دولارا ويصل لنحو 150 دولارا فى خلال أشهر الصيف، بينما تبلغ سعر الليلة فى الفنادق فئة الثلاثة نجوم نحو 50 دولارا وتصل إلى 90 دولارا فى الموسم الصيفى.



وأشار إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة الإشغال الفندقى بالإسكندرية فى عام 2017 بلغ %93.5 على مدار العام بالكامل، لافتا إلى أن هذا يعنى أن هناك فرصا استثمارية كبيرة يمكن استغلالها.



وقال المانسترلى إن سياحة المؤتمرات تعد حاليا هى الأعلى بين المنتجات السياحية التى تتميز بها مدينة الإسكندرية، لافتا إلى أن هناك حاجة لتوفير المزيد من قاعات المؤتمرات، وكذلك إنشاء غرف فندقية جديدة، معتبرا أن المدينة تعد حاليًّا الأولى بين المدن المصرية فى سياحة المؤتمرات، بالنسبة لشركات البترول والأدوية وغيرها من الشركات التى تفضل الإسكندرية لاختلافها وبعدها عن مصانعها.



وطالب المانسترلى بضرورة العمل على تعديل قانون السياحة المعمول به حاليا، والذى تم إقراره عام 1968، لأنه أصبح لا يواكب العصر الحالى، لافتاً إلى أن القطاع السياحى حول العالم يعمل «أونلاين «عبر شبكة الإنترنت لتقديم خدمات للعملاء ومباشرة أعمال الحجز وغيرها، فى حين أن القانون لا ينص فيه على ذلك.



وأشار إلى هناك إحصائية لمنظمة السياحة العالمية تؤكد سفر حوالى مليار و300 ألف سائح حول العالم فى 2017 عبر الحجز عن طريق الإنترنت، ومن قام منهم بعمل «بوكينج أون لاين» 980 مليون سائح، لافتاً إلى أن هذا يؤكد أن حوالى %25 فقط يذهبون إلى الشركات ويتعاملون بشكل تقليدى، وبالتالى لابد من تقنينه حتى لا ينافس أحدهم أى شركة مرخصة.



وطالب رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، بإعداد قانون ينظم عمليات الحجز الإلكترونى، لأنها تمثل المستقبل والحاضر، حتى يقضى على الممارسات السلبية ويجعل الشركات تعمل تحت مظلة قانونية وبشكل شرعى ينظمه القانون، مقترحاً أن يتم إعداد القانون الجديد بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة.



ولفت إلى أن عدد الشواطئ الخاصة بمدينة الإسكندرية محدود، ولا بد من زيادته ليساعد على الترويج السياحى للمدينة الساحلية، لافتاً إلى أن ساحل الإسكندرية يمتد لنحو 17 كيلو مترا، ويضم معظمه شواطئ عامة لا تناسب بعض قطاعات المواطنين المصريين أو السياحة الأجنبية الوافدة للبلاد.



وأكد المانسترلى أنه لا بد من توفير آلية للاستجمام والتمتع بالشاطئ للسائح الأجنبى الذى يقصد مدينة الإسكندرية، وهو ما لا يتوافر حاليًّا بغياب الشواطئ الخاصة الملائمة للسياحة، لافتًا إلى أن توفير تلك الشواطئ يتيح للسائح التواجد بها حتى الخامسة مساء والاستمتاع به، لافتا إلى أن السائح يتوجه للغردقة أو شرم الشيخ لوجود منتجعات بها، رغم عدم توافر منتجات سياحية ثقافية أو تراثية كما الحال بالإسكندرية.



وأضاف أن الإسكندرية تتميز بكونها مدينة متكاملة تتيح لزائرها ممارسة العديد من الأنشطة، علاوة على قربها من القاهرة ما يتيح للسائح التوجه لزيارة الأهرامات والمتحف المصرى وغيرها من المعالم، مقارنة بشرم الشيخ والغردقة التى تتميز ببعد المسافة عن القاهرة.



وأضأف أن النهوض بمنتج السياحة العلاجية بمدينة الإسكندرية يحتاج لبذل مزيد من الجهد خلال الفترات المقبلة، لافتاً إلى أن هناك فرصا متاحة يمكن الاستفادة بها لمنتج السياحة العلاجية بالثغر، وأن المدينة فى حاجة لإنشاء منشآت طبية متميزة لهذا الغرض.



وطالب المانسترلى، بإسناد حج القرعة إلى شركات السياحة، معتبراً أن الشركات تتميز فى أفواجها من حيث الإشراف والخدمة والبرامج، لما تتميز به من خبرات متراكمة فى هذا المجال.



وأوضح أن موسم الحج المنتهى له إيجابيات وسلبيات إلا أنه من السنوات المميزة من حيث العمرة والحج، موضحاً أن هناك بعض السلبيات التى نسعى لتداركها فى السنوات القادمة وأهمها التسكين بمنطقة منى، لافتاً إلى أنها مشكلة متكررة كل عام.



وأشار رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إلى أن عدد الأفراد يبلغ الآن 16 فردا فى الخيمة ونحاول الرجوع إلى 12 فردا فى الخيمة كما كان قبل عامين، لافتا إلى أن مشكلة المطوفين السعوديين أنهم لا يلتزمون بالأسعار المتعاقدين عليها، ويطالبون بأموال أكبر بشكل سنوى وهى نقطة خارج العقود.

