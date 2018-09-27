عودة تبعية جهاز المشروعات لمجلس الوزراء..قبل نهاية 2018

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر



أحمد الدسوقى



أكد مصدر رفيع المستوى بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، أنه سيتم نقل تبعية جهاز المشروعات الى مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالى 2018.



واشار المصدر الذى رفض الافصاح عن هويته فى تصريحات خاصة لـ"المال"، أن أداء الجهاز تأثر بشكل كبير بعد نقل تبعيته من مجلس الوزراء الى وزارة التجارة والصناعة، مؤكدا أن عودته الى "الوزراء" سيجعله يعمل بشكل افضل.



وقال ان الجهاز "الصندوق الاجتماعى للتنمية" منذ انشائه فى عام 1991 كان يتبع رئاسة مجلس الوزراء بشكل مباشر الا انه تم نقل تبعيته الى وزارة التجارة والصناعة فى عام 2016 وهو ما تسبب فى تراجع عمله وتقليص دوره على حد قوله.



وفى عام 2016 وافق مجلس الوزراء على إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتبع وزارة والصناعة، ويضم تحت مظلته عددا من الجهات التابعة للوزارة المعنية بأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وقال وزير التجارة والصناعة آنذاك، فى بيان رسمى، إن الجهاز الجديد سيكون له مجلس إدارة يترأسه وزير التجارة والصناعة وبعضوية عدد من المتخصصين والمعنيين بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى أنه سيتم تشكيل مجلس أمناء للجهاز برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين.



وأنشئ الصندوق الاجتماعى للتنمية "جهاز المشروعات" بالقرار الجمهورى رقم 40 لعام 1991 كشبكة أمان اجتماعى واقتصادى تسهم في محاربة البطالة والتخفيف من حدة الفقر وتعمل على تحسين مستويات المعيشة والإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.



وكُلف الصندوق الاجتماعى بمساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبتقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية لها وبالتنسيق مع كل الأطراف المعنية بهذه المشروعات بهدف تبنى السياسات والتشريعات اللازمة لتطويرها بموجب قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 141 لعام 2004.