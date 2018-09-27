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اقتصاد وأسواق
تعرف على سعر حديد عز لشهر أكتوبر
الخميس 27 سبتمبر 2018 12:52 م
حديد عز
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عمر سالم
أعلنت شركة حديد عز عن ثبات أسعارها بداية من 1 أكتوبر المقبل.
وأكد خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد لـ"المال" أن الشركة أخطرت وكلاءها بأن الأسعار الجديدة لشهر اكتوبر ستكون 12200 جنيه للطن أرض مصنع.
وأضاف الدجوى أن السعر النهائي للمستهلك من المرتقب أن يسجل ١٢٥٠٠ جنيه للطن بعد إضافة سعر النولون.
وأشار إلى أن أغلب الشركات ستتجه إلى ثبات أسعارها تباعا.
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