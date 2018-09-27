الإسكندرية تُنهى مخطط 2032 وتدعو لمناقشة مخرجاته مطلع أكتوبر

ضم برج العرب إداريا لحيز المحافظة أهم ملامحه



مها يونس

أنهت محافظة الإسكندرية مشروع المخطط الاستراتيجى 2032، بعد مرور أكثر من أربع سنوات للعمل به، ودعت شركاء التنمية بالثغر من مُمثلى المجتمع المدنى والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية، لاجتماع عام بجلسة استماع مطلع أكتوبر المُقبل، فى إطار عرض ومناقشة مشروع المخطط الاستراتيجى ومخرجاته بحضور المسئولين والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، إضافة إلى القائم على أعمال التخطيط ومُمثلى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

وكانت «المال» قد انفردت بأهم ملامح مخطط الإسكندرية الاستراتيجى 2032، والذى كان يُعَد من الجانب الألمانى منذ عام 2014، والذى يتطلب التنسيق فيما بين المحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية لتنفيذه، لضم مدينة برج العرب الجديدة لحيز «الإسكندرية»، فى حين أنها تتبع وزارة الإسكان «إداريا».

وأظهرت ملامح المُخطط المُنتظر، أن الامتداد العمرانى من جهة الغرب والجنوب الغربى للإسكندرية، من المتوقع أن يصطدم بمانع مائى كبير متمثل فى «بحيرة مريوط» والذى يجب أن يتخطاه المُخطط رغم أن المحافظة ليس لها تصرف إدارى به.

ووفقا للمُخطط الاستراتيجى، فإن الإمتداد من جهة شرق المحافظة باتجاه حدود محافظة البحيرة سيقابل أراضٍ تابعة لهيئة الأوقاف «قطاع عام وخاص»، مما يصعب الامتداد من ذلك الاتجاه، مما يُشير إلى أن التطرق للامتداد غربا «حتمى»، وذلك من أجل تحقيق الامتداد العمرانى لاستيعاب الكثافة السكانية المتوقعة.

وعلى صعيد المناطق الصناعية بالمخطط، سيتم نقل المناطق الصناعية المتناثرة شرقاً وغرباً، للامتداد العمرانى المُقترح غرب المحافظة، والتى انتشرت قديماً على ضفاف قناة المحمودية، ولكن مع الزيادة السكانية والامتداد العمرانى نحو المحمودية تطرقت الزيادة لمحيط المصانع بل وتعدتها، حيث أصبحت المصانع بجسد المحافظة، مما سببت تلوثا للهواء وإحداث الارتباك المرورى وإعاقة المناطق السكنية، الأمر الذى يُحتم نقلها ضمن المنطقة الصناعية ببرج العرب.

وبحسب تصريحات الدكتور يسرى عزام، الاستشارى التخطيطى، والمنوط به مراجعة مُخطط الإسكندرية الاستراتيجى 2032 مُمثلا عن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، فى تصريحات مُسبقة لـ«المال»، قال إن المُخطط من شأنه معالجة بعض البؤر الكارثية المُتعلقة بتواجد المصانع بقرب المناطق السكنية.

واستشهد عزام بوضع سكان منطقة وادى القمر غرب المحافظة، والذى يُمثل كارثة فى ظل تواجدهم بجوار شركة أسمنت الإسكندرية ووسط المُجمع البترولى، لافتاً إلى أن مُخطط 2032 من المُقرر أن يحتوى تلك الأزمة من خلال وضعهم ضمن مخطط الامتداد العمرانى ببرج العرب.

وتطرق عزام إلى النزاع القائم والمُفاضلة بين نقل مصنع الأسمنت بعيدا عن الكتلة السكانية أم نقل السكان، موضحا أن العمل على نقل قاطنى المنطقة أسهل «لفظيا» ولكن بشكل تدريجى، حيث إن منطقة وادى القمر الصناعية هى منطقة خطيرة وملوثة لسكانها، موضحاً أن فك خطوط إنتاج المصانع عملية صعبة.

وطالب بعمل حصر لعدد قاطنى المنطقة، ونقلهم ضمن خطة الامتداد العمرانى 2032، وتوفير المحافظة لمساكن بديلة للمحرومين والمعدومين ودون المستوى، موضحا أن المشكلة نشأت نتيجة تفاقم أزمة صعوبة توفير وحدات سكنية شعبية أو ذوى الحاجة المُلحة إلى مأوى، بشكل سريع دون إجراءات.

وأشار إلى وجوب نقل سكان وادى القمر على غرار نقل مواطنى القاهرة القديمة إلى مصر الجديدة بشكل غير مباشر، من خلال توفير جميع الخدمات بمناطق الامتداد العمرانى، مما يُسفر عن نقل المواطنين بشكل تدريجى لما تحققه من جذب عمرانى، ومن ثم إعادة ترتيب المدينة لتحقيق خلخلة للكثافة السكانية ولكن بعد تأهيل المنطقة الجديدة خدميا.



