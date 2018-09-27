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اقتصاد وأسواق
أسعار الدواجن واللحوم والأسماك بأسواق الخميس
الخميس 27 سبتمبر 2018 12:48 م
اللحوم والأسماك
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ارتفاع الدواجن 4 جنيهات.. أسعار اللحوم والأسماك السبت
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ارتفاع أسعار الدواجن واستقرار اللحوم والأسماك
اللحوم والأسماك
أحمد اللاهونى
استقرت أسعارالدواجن اليوم فى السوق المحلية عند 27 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، و33 للساسو و36 للبلدى، و45 للرومى، 45 للبط، تراوح طبق البيض بين 36 و37 جنيها، وفقا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.
وأكد محمد صالحين، تاجر بالدقى، استقرار أسعار الأسماك لتتراوح بين 25 و30 جنيهًا لكيلو البلطى، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 180 جنيها، والتعابين 150جنيها، وتراوح البورى بين 50 و70، والمكرونة بين 50 و75، والجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 80 و160.
كما استقرت اللحوم لتتراوح بين 100 و120 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.
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