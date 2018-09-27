المنيا الجديدة تؤجل طرح 13 عمارة فى «سكن مصر»

المنيا الجديدة 5

سحر نصر



قالت نجاة الكيلانى، نائب رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إنه تأجل طرح عدد 13 عمارة من مشروع «سكن مصر»، نظرا لضعف نسبة الإقبال عليها، والموافقة على تحويل العمارة رقم 48 بالمشروع تجارى إلى إدارى.



أوضحت نجاة أنه جار تنفيذ 35 عمارة من مشروع «سكن مصر» بالمدينة، بتكلفة 250 مليون جنيه تقريبا، بإجمالى عدد وحدات 840 وحدة سكنية لتصل نسبة الإنجاز إلى %55.



أضافت أنه جار تنفيذ 18 عمارة بإجمالى 432 وحدة إسكان متوسط «دار مصر» المرحلة الثالثة، بالمنطقة الترفيهية بالمدينة، بتكلفة 150 مليون جنيه تقريبا، وجار طرح 4 عمارات بالمرحلة الثالثة من مشروع «دار مصر»، بإجمالى 96 وحدة سكنية بالمدينة، بتكلفة 45 مليون جنيه، وتنفيذ 14 عمارة بإجمالى 336 وحدة سكنية بنفس المشروع فى المرحلة الثانية بالحى المتميز بالمدينة.



أوضحت أن العمل مستمر لتنفيذ 85 عمارة إسكان إجتماعى، بإجمالى 2040 وحدة سكنية بالمدينة، بتكلفة 350 مليون جنيه، والانتهاء من 347 عمارة بنفس المشروع بالمدينة بإجمالى 8328 وحدة سكنية.



أضافت أن هناك عمليات مرافق إلى 140 فدان إسكان إجتماعى بالمدينة، الانتهاء من تنفيذ كامل البنية التحتية للمدينة، ومنطقة 840 فدانًا، ومنطقة 400 فدان بالمدينة، من مرافق وشبكات مياه وصرف صحى.



تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 24639 فدانًا، وتجاوز حجم الاستثمارات بالمدينة 4 مليارات جنيه، بواقع 2 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، و1.8 مليار جنيه فى قطاع المرافق، و262.5 مليون جنيه فى قطاع الخدمات، و45.3 مليون جنيه فى قطاع الزراعة.

