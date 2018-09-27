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عقـــارات
خطة «مستقبل سيتى» لاستقبال أول ساكن منتصف 2020
الخميس 27 سبتمبر 2018 12:34 م
أحمد صبور
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أحمد صبور : نتبنى آليات للترويج تسهل مهمة المطور
أحمد شلبى : «خير نموذج» لنجاح فكر المطور العام وبدء تسليم السكنى 2022
ماجد حلمى : مشروعات الطرق نقلة نوعية ومعدلات تنفيذ المرافق تفوق التوقعات
بدور إبراهيم
عقدت شركة «المستقبل» للتنمية العمرانية، المالك والمطور العام لمدينة «مستقبل سيتى» بالقاهرة الجديدة، اجتماعا مع مطورى مشروع «مستقبل سيتى» بحضور كل المشاركين فى تطوير النشاط السكنى العمرانى المتكامل للمرحلتين الأولى و الثالثة من المشروع، بمساحة إجمالية 2240 فدانا، بالإضافة إلى الخدمات بمركز المدينة (جامعة دولية- مدارس دولية – ناد رياضى اجتماعى ) لمناقشة آخر مستجدات أعمال التطوير، و تنفيذ البنية الأساسية والمرافق المختلفة، وتم خلال الاجتماع تقديم عرض وافٍ عن مخططات التنمية بالمدينة، وإعداد الخطط المشتركة وتوحيد الرؤى للوصول بالمشروع إلى أعلى معايير المدن الجديدة المتميزة و المستدامة.
وجاء الاجتماع فى إطار حرص شركة «المستقبل» على التواصل الدورى مع شركات التطوير العقارى العاملة فى المشروع للتعرف على متطلباتها وسير العمل فى المشروعات المختلفة، وتسليط الضوء على مراحل إنجاز المرافق والمشروعات التنموية الكبرى، لرفع القيمة المضافة للمدينة وخدمة المشروعات السكنية المتكاملة.
وقال المهندس عصام ناصف، رئيس مجلس إدارة شركة «المستقبل» للتنمية العمرانية، إن الشركة قدمت عرضا عن المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، من مرافق وطرق ومنظومة النقل الداخلية و آليات ربطها بالنقل الخارجى، وأعلنت عن مواعيد الانتهاء من معظم تلك المشروعات فى غضون الربع الأول من عام 2020 وهو العام الذى يتزامن مع بدء تسليم أولى الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى من المدينة، حسبما أوضح المطورون، والمقرر لها منتصف عام 2020.
وأشار إلى حرص الشركة على استكتمال المرافق وتشغيلها قبل إشغال الوحدات السكنية، لتلبية احتياجات عملاء المشروعات، والحفاظ على الاستثمارات الكبرى التى تم ضخها من قبل مطورى مدينة «مستقبل سيتى».
وأضاف أن العرض شمل تقديم شرح وافٍ لمنظومة النقل الداخلى بالمدينة، وربطه بالنقل الخارجى، والذى تمت فيه مراعاة تنفيذ طرق على أعلى مستوى بناء على دراسات مرورية تراعى معدلات الإشغال المتنامية بالمدينة، وكذلك ربط مدينة «مستقبل سيتى» بشبكات الطرق والمواصلات الخارجية، ومنها مشروع القطار المكهرب وخطوط الأتوبيسات العامة السريعة التى تم إطلاقها مؤخرا.
ولفت إلى أنه سيتم توفير وسائل انتقالات على أعلى مستوى داخل المدينة لنقل شاغلى الوحدات السكنية المختلفة إلى مصر الجديدة والقاهرة الجديدة والشروق ومحطات القطار المكهرب الجديد، وسيتم التنسيق مع المطورين للقيام بتوفير وسائل نقل داخل أسوار الكمبوندات السكنية تسهل توصيل العملاء إلى محطات أتوبيسات المدينة، على أن يتم إنشاء محطات انتظار أمام البوابة الرئيسية لكل منتجع.
وأوضح أنه تمت مراعاة تشغيل جميع الأتوبيسات ووسائل النقل الداخلى بالمدينة بالغاز الطبيعى، فى إطار الحرص على اتباع أعلى معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة، كما يتم توفير جميع الخدمات العامة و الذكية التى تضمن أن تصبح «مستقبل سيتى» نموذجًا مثاليًا للمدن الذكية.
وأوضح أن الشركة كشفت خلال العرض عن خطة (مستقبل سيتى2020 ) وهى برنامج زمنى عاجل مدته 18 شهر ينتهى قبل منتصف عام 2020 وهو الموعد المتوقع لاستقبال أول ساكن، والهدف منه اكتمال المرافق و الأعمال و الخدمات التى تؤهل المدينة للإشغال وتوفيرها لأول ساكن بالمدينة، للتيسير الحياة على الساكنين بمستوى متميز.
وكشف عن اعتزام «المستقبل» للتنمية العمرانية الإعلان قريبا عن خطة متكاملة لتنمية محور الخدمات الرئيسى (شريان الحياة) بمدينة «مستقبل سيتى» بصورة تضمن التكامل وتلبية احتياجات قاطنى المدينة، ورفع القيمة المضافة للاستثمارات فى «مستقبل سيتى».
وقال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ الطرق والمرور بكلية الهندسة جامعة عين شمس، واستشارى مشروع «مستقبل سيتى« إن هناك العديد من المدن الجديدة التى تم إنشاؤها لم تحقق معدلات التنمية والإشغال المستهدفة نتيجة إغفال منظومة النقل الداخلى والمواصلات وتمت مراعاة توفير تلك المنظومة بصورة متكاملة فى «مستقبل سيتى» والتخطيط لها بصورة سليمة تضمن تلبية احتياجات قاطنى المدينة من اليوم الأول للسكن ومع زيادات معدلات الإشغال المتوقعة على مدار السنوات.
وأشار إلى أنه يتم تنفيذ طرق على أعلى مستوى ومسارات للمشاة والدراجات ووسائل الانتقالات المختلفة ومحطات انتظار للأتوبيسات ويتم إدارة كل ذلك بصورة تكاملية تضمن تحقيق متطلبات والحفاظ على المدينة كنموذج مثالى للمجتمعات الجديدة والذكية.
وأضاف أنه سيتم وضع منظومة تضمن جودة المواصلات الداخلية والصيانة الدورية لها والحد من الإهلاك، وكذلك منظومة لمواعيد الأتوبيسات بصورة تتناسب مع أوقات الذروة وعلى مدار اليوم.
وقد أشاد المطورون بالعرض المقدم من شركة «المستقبل» للتنمية العمرانية والمشروعات الكبرى التى تنفذها الشركة فى المرافق ومعدلات الإنجاز والتنمية السريعة، و تحقق توحيد الرؤى لدى المطور العام و المطورين، لضمان نجاح المشروع ككل ليعمل كمدينة واحدة مختلفة فى مشروعاتها، و لكنها متكاملة فى أجزائها.
وأعربوا عن سعادتهم بالخطط والآليات المبتكرة التى تمثل نقلة فى مفهوم المدن العمرانية المتكاملة والذكية، ودعوة إلى التوسع فى تطبيق آلية المطور العقارى العام فى ضوء إثبات شركة المستقبل امتلاك السوق المصرية خبرات وكفاءات قادرة على القيام بذلك الدور على أعلى مستوى.
وأكدوا حرص «المستقبل» على التواصل معهم وعقد لقاءات بصورة دورية للتعرف على مطالبهم وتذليل أى عقبات تواجههم، بما يضمن إنشاء مشروعات على أعلى مستوى تمثل إضافة للقطاع العقارى.
وأكد المهندس أحمد صبور، العضو المنتدب لشركة الأهلى للتنمية العقارية، أن الاجتماع شهد طرح عددا من الموضوعات المهمة التى تمس المطورين العاملين بالمدينة، ومنها خطة تنفيذ منطقة خدمية بالشريان الرئيسى للمدينة، كعلامة مميزة و«لاند مارك» لمستقبل سيتى بما يسهم فى رفع القيمة المضافة للمدينة.
وأشار إلى أن شركة «المستقبل» أكدت مساندتها لجميع المطورين العاملين بالمدينة، وتذليل جميع التحديات، مؤكدة حرصها على أن تسبق جميع المطورين بخطوة، أى تنهى المرافق الرئيسة قبل تسليم المطورين المشروعات، للحفاظ على التزاماتهم مع العملاء، لافتا إلى أن «المستقبل» تبنت آليات للترويج للمدينة، بما يسهل مهمة المطور فى التسويق للمشروعات.
وثمن المهندس ماجد حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة «وادى دجلة» للتنمية العقارية، الجهود المبذولة من شركة المستقبل للتنمية العمرانية من جهة سرعة الإنجاز وتنفيذ أعمال المرافق المختلفة، والتى تمت مراعاة أحدث الأساليب فى تنفيذها وتخطيطها، مشيرًا إلى أن العرض المقدم من الشركة بحجم الأعمال الجارى تنفيذها فاق توقعات الشركات وأسهم فى تحفيزهم على الإسراع بالمعدلات التنفيذية وضخ استثمارات جديدة .
وأشار إلى أن الاجتماعات الدورية التى تعقدها الشركة مع المطورين العقاريين، والتواصل الدائم يسهم فى طرح المزيد من الأفكار الفعالة التى تنعكس إيجابيا على الاستثمارات فى المدينة، وتضمن تميزها.
وأوضح أن الطرق الجارى تنفيذها فى «مستقبل سيتى» سمثل نقلة فى المدن حيث تمت مراعاة العديد من التفاصيل المهمة من جهة التقاطعات وأماكن الانتظار والربط بالمشروعات الكبرى فى مجال الطرق والمواصلات التى تنفذها الدولة، وكذلك استخدام وسائل نقل داخلية على أعلى مستوى ومراعاة توفير مسارات للدراجات يسهم فى تطبيق الفكر السائد فى الدول الأوروبية، بتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.
وقال المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا إيجيبت» للتنمية العمرانية، إن مشروعات الطرق فى «مستقبل سيتى« تسير بمعدلات إنجاز مرتفعة، لجميع المطورين العاملين فى المدينة، وكذلك المرافق الأخرى، فقد تم توصيل المياه إلى المدينة، مشيرًا إلى أن مخططو راعوا منذ البداية أدق التفاصيل كى تكون مستقبل سيتى مدينة نموذجية متكاملة.
وأوضح أن العرض المقدم خلال اجتماع مجلس الأمناء، أكد تخطيط المدينة بشكل مدروس ومتطور ونجاح بما يجبر المطورين العاملين بها على اتباع الآليات والأساليب التى تضمن الخروج بمنتجات مبتكرة بأعلى جودة تضمن تحقيق إضافة للسوق المصرية.
وكشف عن أن الشركة تعتزم تسليم أولى وحدات بمشروعها «بيتا جرينز نيو كايرو» فى «مستقبل سيتى» عام 2021.
ولفت إلى أن الشركة تدرس الحصول على أراض جديدة بـ«مستقبل سيتى» لما لمسته من إدارة رشيدة لشركة المستقبل وجديتها فى تنفيذ مرافق على أعلى مستوى، وحرصها على التواصل المستمر مع المطورين.
وقال الدكتور أحمد شلبى، العضو المنتدب لتطوير مصر، إن معدلات الإنجاز وحركة التنمية والتطوير السريعة فى «مستقبل سيتى» تجعلها خير نموذج لنجاح فكر المطور العقارى العام، بما يحفز الدولة على تكرار تلك التجربة، والتى ستحقق أهدافا تنموية كبرى وسريعة.
وأشار إلى أن الشركة أبرزت خلال العرض خطتها لإنشاء محطة معالجة ثلاثية لإعادة تدوير مياه الصرف الصحى، واستخدامها فى الزراعات والرى، بما يضمن تحقيق الاستدامة بالمدينة، كاشفا أن هناك التزاما من الشركة منذ اليوم الأول بالخطط المحددة ومواعيد الانتهاء من المرافق.
وأضاف أن أولى الوحدات السكنية بمشروع الشركة، تم تحديد موعد تسليمها فى عام 2022 كما تنفذ الشركة مشروعًا خدميًا ضمن محور الخدمات الرئيسى بالمدينة، والذى تضع شركة المستقبل خطة متكاملة لتنميته.
ويرى المهندس نصر الدين عبد الله، الاستشارى العام لقطاع الاستشارات الهندسية لشركة المستقبل للتنمية العمرانية، وعضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب للاستثمارات، أن العرض المقدم أبرز مستوى التطور فى المرافق واتباع أحدث الأساليب فى التنفيذ، مما يجبر الشركات العقارية على تقديم منتجات على أعلى مستوى والابتكار الدائم فى الأساليب الإنشائية والتنفيذية، موضحا أن شركة المقاولون العرب لديها 101 فدان كانت قد قامت بوضع المخطط التفصيلى للمشروع المزمع إقامته على تلك المساحة منذ سنوات، ويتم حاليا إعادة النظر فى المخطط، ووضع مايتلاءم مع المتغيرات التى شهدتها السوق فى الآونة الأخيرة والتغير الذى طرأ على «مستقبل سيتى» أيضا.
وقال إن الشركة تبحث إنشاء مشروع متكامل يضمن تحقيق عوائد مستدامة ومتزايدة.
فيما أكد شريف عثمان، رئيس مجلس إدارة «جراند بلازا» المطورة لمشروع «لاميردا» أن العرض أثبت أن «المستقبل» حققت نموذجا متطورا لفكر المطور العام الذى يراعى أدق التفاصيل، من النقل الداخلى والخارجى والمحاور العرضية والطولية، مشيرًا إلى أنه تم خلال العرض التأكيد على انتهاء الشركة من إجراءات التعاقد على توصيل المياه لكامل مساحة المدينة، وهو ما يدفع نحو طمأنة العملاء.
وأضاف أن العميل أصبح أكثر دراية من السابق، ولايقتصر اهتمامه فقط على المشروع والمساحات وأسلوب الدفع بل يهتم قبل التعاقد على الوحدة بالتأكد من مستوى المرافق والشبكات المزمع تنفيذها بالمدينة، ويقوم بالمتابعة مع الشركات بشكل دورى للتأكد من الجدية فى تنفيذ تلك الأعمال.
وأوضح أن أول تسليم لوحدات مشروع «مستقبل سيتى« سيكون فى 2021.
وأضاف جعفر حسين، رئيس مجلس إدارة شركة «الربوة« للخدمات التعليمية، أن الشركة تقوم بالشراكة مع شركة «المستقبل» للتنمية العمرانية، تنفيذ 4 مدارس بالمرحلة الأولى من «مستقبل سيتى» وستتولى شركته الإدارة والتشغيل، مشيرا إلى حرص الطرفين على تقديم المنتج التعليمى بشكل مختلف، وعلى أعلى مستوى يناسب جودة الحياة المستهدفة فى «مستقبل سيتى».
وأشار إلى تشغيل أولى المدارس فى المدينة خلال الموسم الدراسى 2021 وسيتم دراسة احتياجات السكان لتحديد المراحل التعليمية فى البداية.
ولفت إلى أنه تمت مراعاة توفير جراجات تحت الأرض لاستيعاب أتوبيسات المدارس ومنع التكدس والزحام.
وأشاد بالمتابعة الدورية من شركة المستقبل للتنمية العمرانية، لجميع المطورين العاملين فى المدينة، واهتمام المهندس عصام ناصف، بالتواصل بصورة شخصية مع المطورين ودعوتهم إلى الاجتماعات.
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