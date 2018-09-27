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فلسفة الغزالى (4)
الخميس 27 سبتمبر 2018 12:27 م
رجائى عطية
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رجائى عطية
آية الملكة الفلسفية عند الغزالى الفيلسوف- فيما قال الأستاذ عباس العقاد- رأيه فى السببية، وقدرته على التخلص من خداع التكرار ولو تتابع من أول الزمان. وميز بين السببية ومجرد التتابع بين الحوادث مهما اقترنت. ومما قال الغزالى:
«إن الاقتران بين ما يعتقد فى العادة سببًا، وما يعتقد مسببًا ليس ضررويًّا عندنا بل كل «شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا، ولا إثبات أحدهما متضمن لإثبات الآخر، ولا نفيه «متضمن لنفى الآخر، فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر، ولا من ضرورة «عدم أحدهما عدم الآخر.
* * *
«من أين يأمن الخصم أن يكون فى المبادئ للوجود علل وأسباب تفيض منها هذه «الحوادث عند حصول ملاقاة بينها، إلاَّ أنها ثابتة ليست تنعدم، ولا هى أجسام متحركة «فتغيب، ولو انعدمت أو غابت لأدركنا التفرقة وفهمنا أن ثَم سببا وراء ما شاهدناه وهذا «لا نخرج منه على قياس أصلهم»؟
فما أبعد نظر الغزالى فيما يقول الأستاذ العقاد، وما أوسع رحابه ! وما أقدره على الفرض المحتمل ! بل على الفرض الصحيح الذى أثبته العلم بعد عصره، ورأى بعين البديهة الصادقة والفهم النافذ ـ ما لم يبلغ العلم شأوه إلاَّ بعد سنين.
يقول الأستاذ العقاد:
«لقد كان الأقدمون يذكرون خواص النار، والهواء، والماء، والتراب، ويلزمونها «صفات الخفة والثقل، وصفات الرطوبة واليبوسة، وصفات الحركة والسكون، «ويرجعون فى ذلك إلى اقتران الريح باللهب، واقتران الماء بالبلل، واقتران العلويّات «بالسفليات، إلى غير هذه المقارنات التى يحسبونها أسبابًا ومسببات، وما هى إلاَّ «دليل على حصول شىء مع شىء ولا دليل فيها على حصوله بسببه وفعله الذى لا ينفك عنه».
والذى ظهر للعلم والتجربة، صحة ما قرره الغزالى إن المبادئ عللاً وأسبابًا تفيض منها هذه الحوادث غير اقتران النار والهواء واقتران الماء والتراب.
ظهر أن هذه الظواهر من أثر موجودات أخرى هى النوى ( جمع نواة الذرة ) والكهارب التى لا تنعدم ولا تغيب فى حركات الريح والأمواء والأتربة والنيران، وسيظهر غدًا وراء النوى والكهارب حقائق أخرى عن المغناطيسية والكهرباء والجاذبية ترينا أن الفعل لشىءٍ آخر فى تركيب العناصر.
ورأى الغزالى فى السببية- ليس من شأنه أن يعطل العقل عن البحث، بل إنه يفتح الأبواب المغلقة بحكم العادة المسيطرة على العقول.
على أنه يجب فيما ساق الأستاذ العقاد- التفرقة بين السببية فى رأى الغزالى، والسببية فى رأى غيره من القاصرين عن البحث وعن إدراك الممكنات من وراء حكم العادة والمألوف.
قبل الغزالى قال أناس إن الله جل وعلا هو مسبب الأسباب، ووقفوا عند حدود التسليم والإيمان بلا بحث ولا تفرقة بين الظواهر والخفايا ولا بين الأصول والفروع، ولا عند أن الله تعالى أرادت مشيئته أن يمضى الكون الذى خلقه على سنة الأسباب والمسببات.
هذا ورأى الغزالى فى التفرقة بين القول بالسبب والمسبب، والقول بالظواهر المقترنة التى تحدث إحداها بفعل أخرى أو بالتزامن معها ـ إنما هو رأى الباحث الذى وصل ببحثه إلى ما وراء أمد الباحثين، ولم يتوقف بأول الطريق مساويًا بين الفهم والتسليم، بل جعل للتسليم سندًا من الفهم لم يدركه السابقون.
ولا يمنع رأى الغزالى من أن نراقب الظوهر ونحصيها ونبنى عليها علمنا بترتيبها واشتراكها، ذلك أن العلم بجواز أسباب غير الأسباب الظاهرة ـ لا يعطل
البحث بل يفتح الباب للنظر والتمحيص والتعليل.
* * *
وأيسر جدًّا من هذه المعضلات ـ فيما يرى الأستاذ العقاد ـ معضلة البعث بالأنفس المجردة أو البعث بالأنفس والأجسام.
لم ينكر الغزالى قول بعض الفلاسفة باستحالة البعث بالأجسام، ولكنه ينكر منهم الحكم باستحالته تعجيزًا لله سبحانه وتعالى عن فعله.
وآية الغزالى هنا كآيته فى معضلة الأسباب، فقد كان الفلاسفة القدامى يخبطون فى التفرقة بين الجوهر البسيط والجسم المركب، خبطًا لا يستندون فيه إلى غير الظنون، وفرقوا من أجل ذلك بين بساطة النور التى لا تقبل الانحلال، وبين تركيب الأجسام المادية التى تنحل ولا تقبل البقاء. وها نحن ولم يبق اليوم شىء من هذه الفوارق بعد العلم بأن الأجسام جميعًا من ذرات، وأن الذرات جميعًا من شعاع وتصير إلى شعاع ! وهكذا سبق نظر الغزالى ـ سبق ما كشفه العلم بعد ألف سنة، فأبطل سلفًا التفرقة بين المركب والبسيط !
هذه فيما يقول الأستاذ العقاد- مجرد أمثلة تدل على فلسفة الغزالى وعلى ملكته الذهنية التى عالج بها معضلات ما وراء الطبيعة، وأصاب المحز الذى أخطأه غيره.
وللفلسفة- فيما يضيف- معنى آخر يشيع فى مباحث الأخلاق، عند الذين يتكلمون عن الفيلسوف ويريدون به الحكيم، ويريدون بحكمته طريقته فى أدب السلوك والعيش والمعاملة.. والغزالى الحكيم فى هذه الفلسفة ـ كذلك ـ لا يعطل عمل العقل ولا يستضعف الفائدة التى يجنيها العابد والعالم والسالك فى سبيل دينه ودنياه من احتكامه إلى تفكيره.
ويخطئ الذين حسبوه فى رياضته لنفسه قد تجافى عن العقل وراض نفسه على قمع أو كبح خواطره كما راض نفسه على قمع وكبح أهوائه وشهواته.
فقد كان الغزالى يدمن الخلوة ويزاول العمل المهين الذى تعافه النفوس، ويمعن فى التقشف ويهرب- كمال قال- من الشواغل والعلائق، وهذه خطة من الرياضة الخلقية لا يرتضيها الكثيرون من «المفكرين العمليين»، وهم وما يرتضون، ولكننا إذا تتبعنا أقوال الغزالى وأعماله قبل هذه الرياضة وأثناءها وبعدها ـ علمنا أنها خطة واحدة معقولة ومسلك واحد يتأدى بعضه من بعض، وتقوم على أساس واحد وتمضى إلى غاية واحدة هى القدرة على التجرد أو على التجريد.
لقد أحس الغزالى أن قمعه لذاته خطوة لازمة- عقلاً- لانتزاع الفكر من مألوفاته وتجريد المعانى من ظواهرها ـ وبهذا التجريد الصوفى والفلسفى معًا ـ انتهى الغزالى من طريق العزلة إلى العمل، واستفاد غاية ما يستفاد من خلوص المعرفة والإعراض عن العرض طلبًا للجوهر.
* * *
ويختم الأستاذ العقاد محاضرته إلى هذا الحشد من الشيوخ والعلماء الذين احتشدوا لسماعه بقاعة المحاضرات الكبرى بالأزهر الشريف، سائلاً:
هل كان إمامنا رضى الله عنه فيلسوفًا أم متصوفًا؟
ويجيب بأنه كان قدوة للفلاسفة، ونموذجًا من نماذج التفكير الرفيع، نتعلم منه أن للفلسفة أداة لا تتم بغير قسط من التصوف. لأن التصوف قدرة على انتزاع النفس من المألوف، وتلك قدرة لا يستغنى عنها الفيلسوف المفكر ولا الفيلسوف الحكيم.
والسلام عليكم ورحمه الله.
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