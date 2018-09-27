EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
وكيل محافظ المركزى: تحويل مصر لمركز مهم في التكنولوجيا المالية خلال 3 أعوام
الخميس 27 سبتمبر 2018 12:25 م
أيمن حسين
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
البنك المركزي يميكن مبادئ "اعرف عميلك"
البنك المركزي يؤسس "طب شرعي" للمعاملات الإلكترونية
أيمن حسين
دراسة مع وزارة الاتصالات لإتاحة الدعم عبر البطاقة الوطنية «ميزة»
إطلاق النسخة الجديدة من تعليمات الدفع عبر المحمول قبل نهاية العام
رخص محدودة للـQR Code تُمنح حسب خطط البنوك المتقدمة
بطاقة الدفع الوطنية ستنافس بقوة.. وتحويلها إلى «لا تلامسية» منتصف العام المقبل
دور جديد لشركة آى سكور لقياس الجدارة الائتمانية للعملاء غير البنكيين
لجنة من «المركزى والمالية والتخطيط» لتحديد استثمارات نقاط التحصيل الإلكترونى بالحكومة
تطبيق قانون المعاملات الإلكترونية بشكل تدريجى لتجنب الصدمات
سيد بدر
استعرض أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع، إطار عمل المجلس القومى للمدفوعات، الذى يُستهدف من خلاله تحقيق التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، مؤكدًا أن هذا الهدف لن يحدث فى خطوة واحدة بل يستلزمه عمل متكامل بين جهات الدولة، ما يعمل عليه بالفعل المجلس.
قال حسين، إن الدفع الإلكترونى يحل الكثير من المشكلات الحالية منها التخلى عن مشقة وعبء حمل الكاش والجهد الذى يبذله العميل أو المواطن للذهاب للبنك أو ماكينة الصراف الآلى للحصول على الأموال، بجانب تقليل عمليات طباعة النقد وإحلال النقود المتهالكة التى تكلف الاقتصاد أموال ضخمة».
تابع: «كما يعود الأمر بفائدة كبيرة على الاقتصاد فعلى سبيل المثال عندما يستحق للموظف 1000 جنيه كمرتب يقوم بسحبها بالكامل، ويستخدمها فى الدفع التقليدى يصرف جزء ويحتفظ بالجزء المتبقى وتصبح أموالا معطلة، وحينما يتم استخدام جزء بالدفع الإلكترونى وترك المتبقى يتم تدوير هذه الأموال فى القطاع المصرفى فى تمويل مشروعات وإقراض وهو ما يعود بنفع كبير على الاقتصاد».
أشار خلال مائدة مستديرة، ضمت عدد محدود من الصحفيين، إلى أن دراسة لشركة موديز العالمية أطلقت فى فبراير 2017 تطرقت إلى مزايا الدفع الإلكترونى، وحينما يتم تطبيقها على مصر نجد أن كل %10 زيادة فى المدفوعات الإلكترونية توفر 1.5 مليار دولار زيادة فى الناتج المحلى المصرى، بجانب 200 ألف فرص عمل، وهو ما يعكس الأهمية الكبرى لنشر الدفع الرقمى على مستوى المجتمع المصرى».
تطرق وكيل المحافظ إلى إطار العمل للمجلس القومى للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، من خلال محاور أساسية أولها البنية التحتية للأسواق المالية، موضحًا أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية بالفعل تضم نظام التسوية اللحظية RTGS ويتم فيه تسويات بقيمة 34 تريليون جنيه سنويًا ما يعادل 11 ضعف الناتج المحلى المصرى، بجانب غرفة مقاصة الشيكات، التى تقوم بتسوية نحو تريليونى جنيه فى العام، وفى الوقت الحالى نعمل على دراسة تطوير هذه الغرفة لتصبح معتمدة على الصورة الضوئية للشيكات وليس الورقية ليصبح عملها أكثر كفاءة.
وكشف عن اتجاه البنك المركزى لتدشين نظام جديد لحفظ الأوراق المالية الحكومية «أذون وسندات الخزانة» الانتهاء منه خلال العام المقبل، وهذه هى الأنظمة التى يديرها البنك المركزى.
انتقل وكيل محافظ البنك المركزى، إلى أنظمة أخرى ضمن البنية التحتية لأسواق المال وهذه الأنظمة تديرها شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى، وتتعلق بشكل أكبر بمعاملات المواطنين اليومية، وهى شبكة 123 التى تربط ماكينات الصراف الآلى فى مصر بالكامل، وتتيح لهم السحب والإيداع وخدمات أخرى من أى ماكينة، لافتًا إلى أن البنك المركزى يعمل حاليًا على تطوير النظام ليتيح سحب الأموال دون بطاقة Cardless Cash out باستخدام محفظة الهاتف المحمول، ما يدعم هذه الخدمة ويسهم فى انتشارها بشكل أكبر.
تابع أنه بالإضافة إلى نظام ACH أو غرفة المقاصة الإلكترونية، وهذا النظام سهل كثيرًا من عملية صرف مرتبات الشركات وأصبح بمقدور أى جهة أن تحول مرتبات موظفيها دون اشتراط أن يكون كلهم لديهم حسابات فى ذات البنك، بجانب بعض الخدمات الأخرى، وآخر الأنظمة التى خرجت للجهور هو التشغيل البينى بين محافظ الهاتف المحمول وتديره شركة بنوك مصر أيضًا ويسمح التحويل من محفظة إلى أخرى فى بنك آخر أو شركة محمول أخرى.
واصل: «المحور الثانى ضمن منظومة التحول لمجتمع غير نقدى هو الإطار التشريعى والرقابى، هذا الإطار يشمل قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية الذى تم اعتماده فى الجلسة الأخيرة للمجلس القومى للمدفوعات وإحالته للحكومة، بجانب تعديل قانون البنك المركزى والبنوك رقم 88 لعام 2003 والذى يضم باب مخصص لنظم الدفع داخل هذا الإطار، ويتيح للبنك المركزى مد مظلته الرقابية على شركات الدفع الإلكترونى والجهات غير المصرفية التى تقوم بتقديم خدمات الدفع».
شدد وكيل المحافظ، على أن هذه الأطر والمحاور ليست مسئولية البنك المركزى وحده لكنها مسئولية كافة جهات الدولة ولذلك فإنه على مستوى التشريعات أيضًا هناك قانون الجريمة الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية وهما مسئولية وزارة الاتصالات، وهو ما يعكس العبء والمسئولية المشتركة بين البنك المركزى والجهات الأخرى فى الدولة لتحقيق الهدف المنشود.
ونوه إلى أن البنك المركزى يتعاون على سبيل المثال مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بالهوية الرقمية التى هى جزء أساسى من إطار التحول للمجتمع الرقمى، ويتعاون مع وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات فيما يتعلق بتقديم الخدمات المصرفية بالوكالة باعتبارهما المراقبين لشركات الاتصالات.
قال: «بعد توفير بنية تحتية قوية لأسواق المال وإطار تشريعى قوى، يجب أن يكون هناك أدوات دفع وقبول إلكترونى على مستوى واسع لتمكين المواطن من الدفع، ويجب أن يتم الجانبين على نفس المستوى، ولذلك فهناك ذراعين أساسيين لمنظومة الدفع أولهما خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول ثم منظومة البطاقات الوطنية».
فيما يتعلق بخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول أشار حسين، إلى أن التطور الكبير الذى يتم منذ إطلاق الخدمة منذ نحو 5 أعوام، ليصل إجمالى عدد المستخدمين إلى 11.2 مليون حساب، يتبعون 10.2 مليون عميل، تقوم بعمليات قيمتها 8 مليارات جنيه سنويًا بنسبة نمو %36، مضيفًا أن البنك المركزى يعمل فى الوقت الحالى على زيادة استخدام المواطن للمحافظ والتعود عليها لتنشيط الدفع الإلكترونى، فى ظل المميزات الكبيرة التى يوفرها.
نوه إلى أن البنك المركزى وضع مستهدفات للبنوك المقدمة لخدمات الدفع عبر المحمول يجب أن يحققوها خلال عام، بهدف زيادة الاستخدام وتنشيط الخدمة بشكل أكبر، والبحث عن الفرص وحالات الاستخدام التى يمكن أن تدفع المواطن نحو زيادة الاعتماد على هذه الأداة للدفع.
صرح أن البنك المركزى يعمل فى الوقت الحالى على النسخة الثالثة من قواعد تحويل الأموال عبر المحمول، ومن المقرر أن تخرج للنور قبل نهاية العام الجارى، ردًا على سؤال «المال»؛ وكشف عن بعض المميزات الجديدة بالخدمة منها إتاحة الإدخار والاقتراض عبر محفظة الهاتف المحمول بحيث يكون الاقتراض مبالغ صغيرة تعتمد على تاريخ العميل فى سداد مستحقات الخدمات العامة مثل الكهرباء، والغاز، أو سداد فواتير الهاتف المحمول.
قال إن الحد الحالى لاستخدام المحفظة 6 آلاف جنيه يوميًا، و10 آلاف المحفظة، و50 ألف جنيه حجم الاستخدام الشهرى، مشيرًا إلى أن البنك المركزى نجح بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، فى تبسيط قواعد التعرف على هوية العميل KYC، لتصبح مناسبة لعملاء المحفظة، ولولا ذلك ما كانت تحقق الانتشار القوى حتى الآن، وهذا التبسيط هو ضمن ضوابط محددات حدود المحفظة، فحينما نبسط قواعد التعرف على العميل يجب أن تناسب الحدود المخاطر المحيطة بالخدمة.
أوضح أن المركزى يراجع الحدود كل فترة، لتتناسب مع التضخم واستخدامات المواطنين، ومن خلال الاستقصاءات الدورية حول الخدمة.
انتقل وكيل محافظ المركزى إلى المحور الثانى من أدوات الدفع وهى البطاقة الوطنية التى وافق المجلس القومى للمدفوعات على إطلاقها نهاية العام الجارى، قائلا: البطاقة الجديد مبادرة عمل عليها البنك المركزى، وتم تعزيزها من المجلس القومى فى أكتوبر 2017، وعند الانتهاء منها ستكون من أسرع الأنظمة فى فئتها على مستوى العالم بعد إنجازها فى وقت قياسى مقابل مدة تصل إلى 3 أعوام، على مستوى العالم، وفى الاجتماع الأخير للمجلس القومى للمدفوعات تم تسليم الرئيس عبد الفتاح السيسى، أول بطاقة دفع تصدر بالعلامة التجارية «ميزة» وهو الاسم الرسمى لها، وحاليًا هناك تجارب على الكارت على عمليات السحب ببنك التعمير والإسكان وبمجرد إطلاقه سيكون كأى بطاقة خصم يتيح السحب والدفع والعمليات الأخرى.
أضاف: «أغلب عمليات الدفع الإلكترونى تتم داخل مصر لذلك فإن الكارت فى البداية يركز على السوق المحلية، وندرس فى الفترة الحالية بالتعاون مع وزارة الاتصالات الاستفادة منه فى صرف الدعم النقدى والعينى، ليكون لدينا منظومة وطنية بتكلفة غير مرتفعة تساعدنا فى تحقيق الشمول المالى، خاصة وأن بعض فئات التجار لا تستخدم الدفع الإلكترونى حاليًا بسبب ارتفاع تكلفة المنظومة، وحينما نطلق منظومة وطنية بأسعار مقبولة لا تؤثر على هامش الربح سيضمن لنا ضم مزيد من التجار، وتزيد قاعدة المتعاملين فى نظام الدفع الإلكترونى وتقلل من التعامل الكاش».
كشف عن أن الإطلاق الرسمى للمنظومة نهاية العام الجارى، كما أن البنك المركزى يخطط لتصبح البطاقة «لا تلامسية» منتصف العام المقبل بحيث يمكن الدفع بها عبر تمريرها أمام آلة الدفع فقط دون الاحتياج لرمز حماية أو إدخالها فى الماكينة، وهذا الأمر سيخدم فى الأساس المدفوعات صغيرة القيمة مثل مدفوعات المواصلات ومترو الأنفاق.
ردًا على سؤال «المال» بشأن خطة تعميم البطاقة على المستويين الحكومى والخاص، وما إذا كان للبنوك الوطنية دور خاص فى هذا الأمر، قال حسين: فى البداية نحن نستهدف 20 مليون بطاقة دفع وطنية خلال 3 أعوام، وفى الاجتماع الأخير للمجلس القومى للمدفوعات تم الموافقة على صرف المدفوعات الحكومية عبر البطاقة وكذا دراسة صرف الدعم النقدى والعينى، لذلك فنحن نعمل على توحيد المنظومات المنفصلة للدعم عبر توحيد أداة الدفع، فإذا كان هناك 19-20 مليون أسرة لديها بطاقة تموين ونجحنا فى إتاحة البطاقة للدفع أيضًا سنحقق نقطة التقاء قوية للدولة بين منظومتى الدفع والدعم، تحقق زيادة فى عدد عملاء البنوك وتنشط الدفع الإلكترونى.
أشار إلى أنه عقب قرار المجلس سيتم التعميم تدريجيًا على الجهات الحكومية، ومن المستهدف أن يتم البدء بأصحاب المعاشات الذين تتيح بطاقاتهم فقط صرف المعاش، وبدلا من ذلك سيحصلون على بطاقة دفع وطنية تتيح السحب والدفع، موضحًا أنه سيكون هناك اجتماعات متتالية مع الوزارات للاتفاق على تفاصيل الخطة النهائية لنشر البطاقة على مستويات الحكومة والخدمات التى تقدمها.
بينما على مستوى قطاع التجزئة المصرفية بالبنوك شدد وكيل المحافظ، على أنه سيتم طرح البطاقة كأى منتج فى السوق بخطة تسويق وانتشار قوية وللعميل حق الاختيار بين البطاقة الوطنية والبطاقات الدولية الأخرى، قائلا «لن يكون للبطاقة الوطنية أى ميزة أو حماية وستنضم للسوق وتنافس بشكل قوى على مستوى تسعير الخدمات والمميزات الأخرى لتحفيز المواطنين على استخدامها وسيكون العميل هو المستفيد فى النهاية».
ثم تطرق حسين، إلى نقطة أخرى وهى البنية التحتية للقبول الإلكترونى التى تم إطلاقها فى يناير الماضى من خلال رمز الاستجابة السريعة QR Code، والذى يوفر تكلفة كبيرة كانت تحمل التجار عبء من خلال استخدام نقاط البيع، لكن الرمز الجديد يتيح للعميل مسح الكود لدى التاجر عبر الموبايل وحينها يتعرف على بياناته ويتم تحويل المدفوعات عبر الهاتف المحمول دون الاحتياج لبطاقة أو ماكينة POS، وهذه الخدمة ستجذب قطاع كبير من التجار.
ألمح أن البنك المركزى وضع ضوابط معينة لمنح البنوك رخصة القبول الإلكترونى ورمز الدفع السريع من خلال خططهم التسويقية لنشر الخدمة والمستهدفات التى يريدون تحقيقها خلال عامين، حتى يتم تركيز الجهود والوصول لأكبر عدد من التجار ونجاح الخدمة، موضحًا أنه قد يتم مراجعة هذه الضوابط خلال عام وفقًا للتطورات.
عاد وكيل المحافظ مرة أخرى لمحاور الإطار العام للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وهو الأمن السيبرانى أو أمن المعلومات، مشددًا على أنه كلما ارتفعت معدلات تقديم الخدمات الإلكترونية يجب التعمق فى ضوابط تأمين المعلومات والبيانات، ويستهدف البنك المركزى تدشين مركز لطوارىء الحاسب الآلى خاص بالقطاع المصرفى فى يونيو المقبل، كما أطلق مؤخرًا مبادرة وبرنامج تدريبى مع مؤسسات عالمية منها سانز وكاسبرسكى لتخريج مائة خبير فى أمن المعلومات للقطاع المصرفى خلال عامين.
انتقل إلى فكرة تقديم الخدمات المصرفية بالوكالة، التى تتم على مستويات كبيرة مثل شركات المحمول التى تقدم خدمات تحويل الأموال نيابة عن القطاع المصرفى، ما يزيد من نسبة المشمولين ماليًا، ومحور آخر صرف الدعم رقميًا وفى هذا الإطار يعمل البنك المركزى مع وزارة الاتصالات لدراسة استخدام البطاقة الوطنية فى صرف الدعم وذلك بتكليف من المجلس القومى للمدفوعات، قائلا «لدينا 70 ألف نقطة بيع و31 مليون بطاقة على مستوى القطاع المصرفى ونحو 30 مليون بطاقة و130 ألف نقطة بيع بمنظومات الدعم المنفصلة لذلك فإن استطعنا توحيد البنية التحتية للمدفوعات والدعم سنستطيع بشكل قوى زيادة عدد المواطنين الذين لديهم حسابات مصرفية وسنحقق قفزة قوية فيما يتعلق بالقبول الإلكترونى ويكون لدينا 200 ألف POS، وهذا هو الهدف من الدراسة التى نعمل عليها حاليًا».
أضاف أن حماية العملاء محور أساسى من الإطار من خلال حماية العملاء لذلك فإن البنك المركزى سيخصص باب لحماية المستهلكين بقانونه الجديد، كما أن كل خدمة جديدة تُطلق بنظم الحماية الخاصة بها، ثم تطرق إلى التثقيف المالى باعتباره محور أساسى للتحول لمجتمع غير نقدى وضرورته للتوعية بالأدوات المتاحة واستخدام الدفع الإلكترونى، وكذلك الهوية الرقمية التى هى مسئولية وزارة الداخلية.
واستطرد قائلا: «كل هذه المحاور السابقة تقودنا لتحويل الحكومة إلى حكومة إلكترونية بالكامل فبدلا من ذهاب المواطن للجهة الحكومية والحصول على الخدمة والسداد إلكترونيًا، لا يذهب إطلاقًا بل يحصل على الخدمة وهو فى مكانه، ما تعمل عليه وزارة التخطيط، والتجارة الإلكترونية وتعدد بوابات الشراء عبر الإنترنت، وتعتبر عنصر أساسى فى تقليل تداول الكاش».
فيما يتعلق بحجم استثمارات هذه الخطة قال حسين: «هناك جزئين استثمارات تخص الحكومة الإلكترونية وهو أمر تختص به وزارة التخطيط أما فيما يتعلق بالقبول الإلكترونى فقد تم تشكيل لجنة بين البنك المركزى ووزاراتى المالية والتخطيط هدفها معرفة حجم الاستثمارات لتغطية منافذ الحكومة بنقاط القبول والتسعير المناسب للمعاملة المالية الحكومية التى تتحملها الحكومة فالمواطن لن يتحمل أى أعباء من الدفع الإلكترونى».
تحدث وكيل محافظ البنك المركزى عن بعض ملامح مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الذى أحاله المجلس القومى للمدفوعات للحكومة فى اجتماعه الأخير، قائلا: «تم إعداد مشروع القانون من قبل المجلس بجانب مجموعات عمل ضمت البنك المركزى ووزارت المالية والتخطيط والتضامن وهيئة الرقابة المالية والشهر العقارى وإدارة المرور والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب عدد من بنوك القطاع المصرفى، وتمت مناقشة كل مادة بتفاصيلها ومعرفة إمكانية تطبيقها على أرض الواقع».
أوضح أن مجموعات العمل ساهمت بشكل قوى فى إعداد القانون لأن هذه الجهات هى المسئولة عن تنفيذ القانون وبالتالى كان من الضرورى مشاركتها فى مناقشة مواده.
أضاف أنه كان هناك قرارين للمجلس بإلزام الجهات التى تقدم خدمات عامة للجمهور بإتاحة أدوات قبول إلكترونى وصدر هذا القرار فى يونيو 2017 ومن المقرر الانتهاء من تطبيقه بالكامل فى يونيو 2019، ثم قرار آخر بإلزام الحكومة بالدفع الإلكترونى فيما يتعلق بالمرتبات وانتهى الأمر بالفعل نهاية يونيو الماضى، ثم مدفوعات الموردين أعلى من 20 ألف جنيه، القانون سينظم هذا الأمر ويحدد المعاملات التى يكون فيها للمواطن الاختيار إما الدفع الإلكترونى أو الكاش ومعاملات أخرى وفقًا لحجمها لن يكون هناك اختيار للسداد الكاش وكل هذا سيحدد فى اللائحة التنفيذية التى ستحدد المبالغ بالضبط.
أكد أن تطبيق القانون سيتم بشكل تدريجى، حتى لا تحدث صدمات فى السوق، موضحًا أن الإقبال على الخدمات الحكومية ضخم لذلك فإن ميكنتها سيسهم فى إحداث نقلة على مستوى منظومة الدفع الإلكترونية فى الدولة، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستوضح أيضًا الجهات الحكومية التى ستتعامل فى الدفع الإلكترونى.
فيما يتعلق بالإستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية، قال حسين، إنه تم اختيار استشارى عالمى لإعداد الإستراتيجية الخاصة بها وايضا الخاصة بصندوق تمويل الابتكارات، ومن المقرر أن يتم تحقيق الاستراتيجية خلال 3 أعوام، بعد إطلاقها نهاية العام الجارى، لا سيما أن التكنولوجيا تتطور باستمرار لذلك فلا يعقل أن تكون مدة الاستراتيجية أكثر من ذلك.
على صعيد مشروع منظومة الدفع العربية أوضح أنه تم الانتهاء من تصميم مشروع غرفة المقاصة العربية لتسوية المعاملات المالية بين البنوك التجارية أو المركزية فى أكثر من 20 دولة عربية، واضاف أن المشروع يعد أحد مشاريع نظم الدفع الإقليمية التى يعمل البنك المركزى المصرى على المشاركة فى تنفيذها فى الفترة الأخيرة لما لها من دور مؤثر فى زيادة كفاءة المعاملات المالية بين مصر والدول الأعضاء حيث يقلل النظام الجديد من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة ويقلص الفترة الزمنية للتسوية وقد تم البدء فى مرحلة التنفيذ تحت مظلة صندوق النقد العربى وأضاف أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع فى عام 2020.
قال إن البنك المركزى يعمل على تطوير دور شركة آى سكور، حتى لا يقتصر دورها على التاريخ الائتمانى للمقترضين من البنوك فقط، لكن لتقوم بعمل ما يسمى behavior Scoring أى معرفة تاريخ العميل فى محددات معينة، مثل سداد فواتير الخدمات العامة، والهاتف المحمول مثلا، حتى يتم تفعيل منظومة الإقراض الرقمى صغير القيمة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا