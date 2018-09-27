تعرف على عروض وخصومات فيات وجيب بأوتوماك - فورميلا

أتوماك – فورميلا 2016



شريف عيسى



أعلنت مجموعة فيات كرايسلر اتوموبيلز FCA إيجيبت، المالكة لعلامات فيات وفيات بروفيشنال وجيب وألفا روميو، عن مجموعة من العروض على طرازات العلامات التجارية التابعة لها بمناسبة إنطلاق فاعليات معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك - فورميلا" فى دورته الخامسة والعشرين.



وأشارت FCA إلى أنه فى حال تنفيذ العميل لقرار الشراء خلال أيام المعرض بالنسبة للعلامة الإيطالية "فيات" فسيتم عمل عقد صيانة دورية لمدة سنة مجاناً.



وتابعت: أما "ألفا روميو" فسيكون هناك العديد من العروض مقدمة من أبوغالى موتورز ودايناميكس للتوزيع لأي متعاقد خلال فترة المعرض.



وأوضحت FCA أن العروض المتوافرة على موديلات وطرازات جيب فتتمثل فى حصول أول 6 عملاء متعاقدين خلال فترة المعرض والممتدة من 26 سبتمبر، وحتى 30 من نفس الشهر على صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 60 ألف كيلو، وذلك بالتعاون مع شركة شل للزيوت.











