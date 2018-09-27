1 أكتوبر.. بدء التداول على سهم القاهرة للاستثمار بالبورصة

شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية

مصطفى طلعت



أعلنت ادارة البورصة بدء التداول على سهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية اعتبارا من جلسة تداول 1 أكتوبر المقبل دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة فقط.



ويكون سعر الفتح (السعر المرجعى) هو سعر تنفيذ الطرح البالغ 6 جنيهات للسهم على أن يتم التداول اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.



وذكرت البورصة أنه فى ضوء ما تضمنته نشرة طرح أسهم الشركة بشأن الية استقرار سعر السهم فى السوق عقب تنفيذ الطرح يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يوم خلال الفترة من 1/10/2018 الى 30/10/2018 يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام ويحق للمساهم المشترى فى الطرح العام فقط راغب البيع بايداع أوامر بيع لعدد الاسهم المخصص له فقط (كحد أقصى) من خلال الطرح العام فى تاريخ تنفيذه فى البورصة.



وتتولى المجموعة المالية هيرمس، مهام المنسق العالمى ومدير الطرح، فيما يتولى مكتب ذو الفقار وشركاه الاستشارات القانونية للطرح داخليا، ومكتب وايت آند كيس مهام الاستشارات القانونية خارجيا، بجانب مكتب GIDE العالمى للاستشارات القانونية.



وتعمل القاهرة للاستثمار فى مجال إنشاء وإدارة المنشآت التعليمية، وتمتلك سلاسل مدارس فيوتشر للغات بجانب جامعة بدر، كما تملك مشروعات عقارية فى منطقة المقطم، ولديها منشآت علاجية، واستثمارات بمجال تجارة الأدوات الطبية وأجهزة المستشفيات، والخدمات البترولية.



وأعلنت شركة جرانت ثورنتون المستشار المالى المستقل أن القيمة العادلة لسهم القاهرة بلغت 6.30 جنيه، فيما تم تقييم كامل أصول الشركة بنحو 3.499 مليار جنيه، بينما تسيطر شركة سوشيال امباكت على 85.33% من رأسمال الشركة، ويتعهد باستخدام 100 مليون جنيه من حصيلة الطرح فى صورة زيادة رأسمال بعد اتمام عملية الاكتتاب.



وخلال الشهور التسع الأولى من العام المالى الحالى، حققت المجموعة ايرادات بقيمة 487.9 مليون جنيه ، فيما بلغت الرباح قبل الفوائد والضريبة والدين نحو 258.4 مليون جنيه، بينما حققت صافى ربح وصل الى 165.4 مليون جنيه.