EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
السياحة تشارك فى احتفالات اليوم العالمى بإضاءة الأهرامات
الخميس 27 سبتمبر 2018 12:03 م
السياحة تشارك فى احتفالات اليوم العالمى بإضاءة الأهرامات
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
تأجيل قضية الهجوم على فندق الأهرامات إلى 16أكتوبر
وزيرة الهجرة ترافق الوفد اليوناني القبرصي في الأهرامات
صحيفة إسرائيلية: الأهرامات المصرية ستظل أعجوبة العالم
السياحة تشارك فى احتفالات اليوم العالمى بإضاءة الأهرامات
المال-خاص
في ضوء مشاركة مصر للعالم في الاحتفال بيوم السياحة العالمى، تقوم وزارة السياحة اليوم بإضاءة الأهرامات احتفالا بهذه المناسبة، وذلك من الساعة العاشرة والنصف مساء ولمدة ساعة.
وتمشيا مع دعوة منظمة السياحة العالمية لتسليط الضوء هذا العام على الحاجة إلى الاستثمار في تكنولوجيات رقمية لخلق البيئة للإبداع والريادة التجارية في مجال السياحة، ستقوم الوزارة ببث هذه الفعالية مباشرة بعدة لغات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة
https://b-m.facebook.com/MinistryofTourismEG/
والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى
(
[email protected]
)،
https://m.facebook.com/eg.
ExperienceEgypt/?_rdr
وقد وضعت منظمة السياحة العالمية شعار "السياحة والتحول الرقمي" على موقعها الالكتروني بعدة لغات، ليكون شعار يوم السياحة العالمي لهذا العام
. http://wtd.unwto.org/content/wtd-2018-resources
واستثمارا لشعار المنظمة، قامت وزارة السياحة بتجهيز الجناح المصري المشارك في بورصة لندن السياحية فى نوفمبر المقبل بأحدث الوسائل التكنولوچية والوسائط الرقمية، وذلك ايمانا منها بأهمية التطورات والابتكارات التكنولوجية في قطاع السياحة.
يأتى ذلك بالتزامن مع إطلاق الحملة الترويجية الجديدة للوزارة والتي ترتكز على محورين رئيسيين هما مفهوم P 2 P People to People ، والترويج للمتحف المصرى الكبير تحت شعار GEM 2020.
ومن المقرر أن يتم الاعلان عن ملامح هذه الحملة الترويجية والتحالف المصري -الدولي للشركات والذي سيتولى الترويج للسياحة المصرية في الخارج، خلال المؤتمر الصحفي الذى سيعقد يوم 8 أكتوبر المقبل، كما ستقوم الوزارة خلاله بتكريم مجموعة من الشركات والمنشآت السياحية المتميزة ممن أسهموا فى النهوض بصناعة السياحة في الفترة السابقة، وذلك تقديرا لأدائهم.
يذكر أن الاحتفال بيوم السياحة العالمى يقام فى 27 سبتمبر من كل عام، وتشارك فيه دول من جميع أنحاء العالم من خلال مظاهر وفعاليات متنوعة، ويكون فرصة لزيادة الوعى بمساهمة السياحة فى التنمية المستدامة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا