السياحة تشارك فى احتفالات اليوم العالمى بإضاءة الأهرامات



المال-خاص



في ضوء مشاركة مصر للعالم في الاحتفال بيوم السياحة العالمى، تقوم وزارة السياحة اليوم بإضاءة الأهرامات احتفالا بهذه المناسبة، وذلك من الساعة العاشرة والنصف مساء ولمدة ساعة.



وتمشيا مع دعوة منظمة السياحة العالمية لتسليط الضوء هذا العام على الحاجة إلى الاستثمار في تكنولوجيات رقمية لخلق البيئة للإبداع والريادة التجارية في مجال السياحة، ستقوم الوزارة ببث هذه الفعالية مباشرة بعدة لغات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة





https://b-m.facebook.com/MinistryofTourismEG/

والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى







https://m.facebook.com/eg. ExperienceEgypt/?_rdr

[email protected] )،

وقد وضعت منظمة السياحة العالمية شعار "السياحة والتحول الرقمي" على موقعها الالكتروني بعدة لغات، ليكون شعار يوم السياحة العالمي لهذا العام

وقد وضعت منظمة السياحة العالمية شعار "السياحة والتحول الرقمي" على موقعها الالكتروني بعدة لغات، ليكون شعار يوم السياحة العالمي لهذا العام



. ‏http://wtd.unwto.org/content/wtd-2018-resources