EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
«RGS» تفاوض مستثمرين على مشروعين شمسيين بقدرة 100 ميجاوات
الخميس 27 سبتمبر 2018 12:02 م
الطاقة الشمسية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
البنك التجاري الدولي – مصر يطلق قرض الطاقة الشمسية
طلاب "هندسة القاهرة" يبتكرون سيارة كهربية تعمل بالطاقة الشمسية
بورسعيد تستعين بالطاقة الشمسية لإنارة الطرق
الطاقة الشمسية
على: جار إنشاء 10 محطات لرى الأراضى.. ومساع لإنشاء أخرى للمصانع
المال - خاص
تتفاوض شركة «RGS» للطاقة المتجددة مع مستثمر سعودى وآخر فرنسى لتصميم وتنفيذ محطتى طاقة شمسية لصالحهما بحجم أعمال يبلغ 400 مليون جنيه.
وكشف محمد على، رئيس الشركة - فى تصريحات لـ«المـال» - أن الشركة بدأت مفاوضاتها لتنفيذ محطتين تصل قدرة كل منهما إلى 50 ميجاوات، باستثمارات إجمالية 160 مليون دولار.
وأضاف أن دور الشركة يتضمن إعداد التصميمات الخاصة بالمشروعين، وتنفيذ الأعمال المدنية وتوريد معدات الجهد المنخفض والمتوسط، كما أن المستثمرين سيقومان بتوريد الخلايا الشمسية الخاصة بالمشروعين الذين سيعملان ضمن تعريفة شراء الطاقة الشمسية.
وأعلن د. محمد شاكر، وزير الكهرباء فى ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017 ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﺪﺭﺍﺕ 4300 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ستقوم وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة منها بسعر 102.8 قرش للكيلوات للطاقة ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، و8.4 سنت للكيلوات من المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ومن ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ 7 ﺳﻨﺘﺎﺕ، وفاز بها 32 مستثمرا محليا وأجنبيا وعربيا.
وتوقع «على» توقيع العقود خلال أكتوبر المقبل، على أن يتم البدء فى التنفيذ خلال نوفمبر، لافتًا إلى أن مدة تنفيذ المشروعين تتراوح بين 4 و 5 شهور، وينتظر أن يتم التشغيل خلال الربع الثانى من 2019، وستنفذ بنظام الخلايا «الفوتو فلطية»، التى تعمل على تحويل الطاقة الشمسة إلى كهربائية باستخدام الألواح الشمسية.
وكشف عن التفاوض مع عدد من أصحاب المصانع لتركيب محطات طاقة شمسية تساعدهم على تخفيض فاتورة استهلاك الكهرباء بعد ارتفاع أسعارها.
وأوضح أن شركته تنفذ أكثر من 10 محطات شمسية صغيرة فى الوادى الجديد وسيوة والمنيا وغيرها لرى 1000 فدان ضمن مشروع 1.5 مليون فدان.
وأضاف أنها تستهدف تنفيذ محطات طاقة شمسية بقدرات كبيرة لبيع الكهرباء لأصحاب المصانع والشركات بشكل مباشر، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى مؤسسات تمويل دولية تسهم فى تدبير جزء من التكلفة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا