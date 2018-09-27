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طاقة
المصرية لنقل الكهرباء تسدد 158 مليون جنيه لشركة إنفنتى سولار
الخميس 27 سبتمبر 2018 11:59 ص
الطاقة الشمسية
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الطاقة الشمسية
الجمل: الانتهاء من 130 كيلو وات فى أبريل 2019
عمر سالم
سددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء 158 مليون جنيه لشركة إنفنتى سولار العاملة بمجال الطاقة الشمسية، نظير طاقة وردتها الأخيرة للشبكة القومية للكهرباء.
وكشف مصدر مسئول بالمصرية للنقل لـ«المـال»، أن المبلغ يمثل إجمالى قيمة ما ضخته الشركة منذ فبراير وحتى أغسطس الماضى، ويصل إلى 68 مليون كيلووات/ ساعة.
وأشار إلى أن إنفنتى سولار وردت للشبكة القومية من محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات، نفذتها عام 2016 فى بنبان بمحافظة أسوان، ضمن المرحلة الأولى لمشروعات تعريفة التغذية الكهربائية، باستثمارات تصل لنحو 140 مليون دولار.
وأكد المصدر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة من المشروع لمدة 25 عاماً، ويتم سداد جزء بالدولار، و%85 بالجنيه المصرى.
وتأهلت نحو 136 شركة لمشروعات المرحلة الأولى للتعريفة، التى ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫا ﻋﺒﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ، يلزم الوﺯﺍﺭﺓ بشراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺠﺔ ﺑﺴﻌﺮ 102 ﻗﺮﺵ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ، ﻭ83 ﻗﺮﺷًﺎ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ.
فى ذات السياق كشف المهندس هشام الجمل، مدير إدارة الموارد الإدارية والمالية بشركة إنفنتى سولار، أنها تعمل حالياً على توليد 130 ميجاوات طاقة شمسية، فى بنبان ضمن المرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية.
وأضاف لـ«المـال»، أن شركته ستنتهى من تنفيذ أول مشروع من بين 3 مشروعات بحلول أبريل 2019، على أن يتم الانتهاء من تنفيذها وربطها بالشبكة القومية مباشرة، لبدء عمليات التشغيل التجارى.
وأشار إلى أن الشركة قاربت على الانتهاء من الأعمال المدنية، وبدأت فى توريد المعدات، وجارى حالياً العمل على تطوير المرافق والطرق الخاصة بموقع بنبان.
وأعلن وزير الكهرباء محمد شاكر فى ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017 ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﺪﺭﺍﺕ 4300 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ بها ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ إلى 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ومن المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺇﻟﻰ 8.4 وﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ 7 ﺳﻨﺘﺎﺕ.
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