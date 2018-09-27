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بورصة وشركات
تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم القاهرة للاستثمار بقيمة 1.2 مليار جنيه
الخميس 27 سبتمبر 2018 12:39 م
شركة القاهرة للاستثمار
أخر الأخبار
شركة القاهرة للاستثمار
مصطفى طلعت:
اعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم الخميس، تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بقيمة 1.2 مليار جنيه.
وقالت البورصة في بيان للمتعاملين نشر على شاشات التداول إنه تم تنفيـذ الطرح بعدد 207.2 مليون سهم بنسبة 37.8% من رأس المال المصدر بسعر 6 جنيهات.
ووزع الطرح كالاتي:
- طرح عام لعدد 14,508,132 سهم بنسبة 2.65% من أسهم رأس المال بقيمة 87,048,792 جنيه.
- طرح خاص لعدد 192.750.893 سهم بنسبة 35.19% من أسهم رأس المال بقيمة 1,156,505,358 جنيه.
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