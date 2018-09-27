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بنـــوك
بنك ناصر يعيد طرح مناقصة إدارة أصول بقيمة 3.5 مليار جنيه
الخميس 27 سبتمبر 2018 11:54 ص
بنك ناصر
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بنك ناصر يُلغى مناقصة إدارة أصول بقيمة 3.5 مليار جنيه
بنك ناصر
مدحت إسماعيل ومنى عبدالباري
أعاد بنك ناصر مؤخراً طرح مناقصة إدارة محفظة أصوله المقدرة بنحو 3.5 مليار جنيه، والتى كان قد سبق طرحها منذ نحو 8 أشهر، ثم ألغاها بالتزامن مع القيام بعمليات إعادة هيكلة إدارية داخلية.
وأوضحت مصادر بالبنك أنه قد تم دعوة شركات إدارة الأصول للمشاركة، وإصدار كراسة الشروط مع تحديد الثانية عشر ظهر 4 أكتوبر المقبل موعداً نهائياً لتلقى العطاءات المالية والفنية، فى حين لم يتح البنك جلسة استفسارات، كما لم يعلن موعداً لجلسة فض المظاريف.
وكشفت أن من أبرز الشركات التى تقدمت للمناقصة الجديدة، شركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، ورسملة لإدارة الأصول، وسى آى كابيتال، والنعيم، والمجموعة المالية – هيرميس، وبلتون، وإتش سى، وبرايم، وبلتون، والتى كانت قد تقدمت للمناقصة السابقة.
وأشارت المصادر إلى أن أبرز شروط المناقصة، تتعلق بالتنوع الاستثمارى ما بين دخل ثابت وأسهم، والحد الأدنى للاستثمارات فى الأسهم 300 مليون جنيه، والدخل الثابت 500 مليون جنيه، وأن يكون الحد الأدنى للأصول المدارة بواسطة مدير الأصول مليار جنيه.
وكشفت مصادر بالبنك، أن حجم الأصول تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه، موزعة على مساهمات بشركات تعمل فى عدد من القطاعات.
وأضافت أن الأيام المقبلة ستشهد مطالبة الشركات بتقديم عروضها كاملة لتقييمها، وسيختار البنك أكثر من شركة لإدارة الأصول.
وكانت المناقصة السابقة قد تم إلغاؤها فى ضوء التغييرات التى طرأت على إدارة البنك، على صعيد لجنة الاستثمار، واللجنة المسئولة عن إدارة الخطة، بعد ترك المهندس أحمد عبدالصادق، رئيس قطاع الاستثمار منصبه، بالإضافة إلى خبير سوق المال، عضو اللجنة هشام توفيق، الذى تولى حقيبة وزارة قطاع الأعمال.
وتضم اللجنة أيضا باسل الحينى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين لشئون الاستثمار سابقاً، وشوقى علام، مفتى الديار المصرية.
وكانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد صرحت فى وقت سابق، أنه سيتم إجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمى لبنك ناصر، أهمها استحداث قطاع المخاطر والخزانة، بهدف تطبيق قواعد ونظم العمل المصرفى، ودعم الخدمات المالية، وتطوير الأداء المؤسسى.
ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعى، ارتفعت أرباح البنك خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، بنسبة %182 لتصل إلى 533 مليون جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضي.
وبلغ إجمالى مشروع موازنة البنك المعتمدة للعام المالى الحالى، 23 مليار جنيه، مقابل 21،6 مليار جنيه.
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