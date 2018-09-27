التخطيط وقطاع الأعمال تبحثان التعاون بشأن صندوق مصر السيادى



وزيرة التخطيط: تشكيل لجنة مختصة بالصندوق للعمل على وضع النظام الأساسي له والمتوقع صدوره فى أكتوبر المقبل

وزير قطاع الأعمال: عدد كبير من أصول الشركات غير المستغلة والتابعة لقطاع الأعمال العام سيتم توجيه حصيلة بيعها إما لتسديد مديونيات أو لتمويل عملية التطوير وهذا لا يمنع توجيه بعض من الأصول للصندوق



المال-خاص



التقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام لبحث أوجه التعاون بين الوزارتين بشأن "صندوق مصر" السيادي وذلك بمقر وزارة التخطيط.



وخلال اللقاء أكدت السعيد أن صندوق مصر السيادي يسعى إلى تعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة، بالإضافة إلى تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة التى تصب فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، مضيفة أن هدف الصندوق يتمثل في تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام من أجل تعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة وذلك عبر المساهمة فى تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج البلاد، هذا بالإضافة إلي الحصول على تسهيلات ائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وحُسن استغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.



وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط كانت قد أعلنت خلال الشهر الحالى عن الحاجة لمدير تنفيذي للصندوق السيادى بكل الصحف ووسائل الاعلام علي المستويين المحلي والدولي، وذلك بهدف جذب أفضل الكوادر المصرية بداخل وخارج مصر في مجالات سوق المال والاستثمار وإدارة الصناديق، ليكون مسئولا عن بناء كيان اقتصادى قادر علي إدارة وتنمية وتطوير الأصول والشركات التى يعهد للصندوق الاستثمار فيها.



كما أشارت وزيرة التخطيط خلال اللقاء إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة بالصندوق تضم عددًا من الخبراء القانونيين والاقتصاديين للعمل على وضع النظام الأساسي للصندوق المتوقع صدوره في النصف الأول من اكتوبر المقبل، فضلًا عن تحديد الأسس والقواعد التي يتم بناء عليها اختيار العاملين بالصندوق.



من جانبه أكد وزير قطاع الأعمال العام علي تشجيعه لفكرة الصندوق الذى يعد الذراع الاستثمارية للدولة، ويهدف فى الأساس إلي تحقيق استثمارات طويلة الأجل في البنية الأساسية والمشروعات المختلفة مما يعمل على توفير المزيد من فرص العمل، وتعظيم فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى أن دعم الحكومة المصرية الكامل لعمل الصندوق من شأنه ضمان دعم الاستثمار.



كما أوضح توفيق خلال اللقاء أن عددا كبيرا من أصول الشركات غير المستغلة والتابعة لقطاع الأعمال العام سيتم توجيه حصيلة بيعها إما لتسديد مديونيات أو لتمويل عملية التطوير، مؤكدا أن هذا لا يمنع توجيه بعض من الأصول للصندوق السيادى.