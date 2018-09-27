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بورصة وشركات
مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة في التعاملات الصباحية
الخميس 27 سبتمبر 2018 12:36 م
هبوط البورصة
أخر الأخبار
هبوط البورصة
مصطفى طلعت:
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع على هبوط جماعي، وسط ضغط بيعي للمستثمرين الأجانب.
وتراجع مؤشر "egx30" الرئيسي 0.15% ليصل إلى 14590.56 نقطة، ومؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.04% ليسجل 695.45 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقا 1779.91 نقطة.
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