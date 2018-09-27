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نقل وملاحة
طرح 3 موانئ نهرية على القطاع الخاص منتصف أكتوبر
الخميس 27 سبتمبر 2018 11:42 ص
هشام عرفات وزير النقل 9
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هشام عرفات وزير النقل 9
مدحت إسماعيل
قال مصدر مسئول، إن وزارة النقل، انتهت من إعداد كراسة شروط 3 موانئ نهرية مقرر تنفيذها من خلال القطاع الخاص، فى محافظات «أسيوط»، وسوهاج، وقناة.
أضاف المصدر فى تصريح لـ«المال»، أن هيئة النقل النهرى بالوزارة انتهت من إعداد الكراسة والمستشار القانونى لوزير النقل، انتهى من الصياغة القانونية للبنود، لافتة إلى أنه من المتوقع أن طرح الموانئ على شركات القطاع الخاص منتصف أكتوبر المقبل.
لفت إلى أن مساحة الموانئ تتوزع بواقع 15 فدانًا فى قنا، ونفس المساحة فى سوهاج، و34 فدانا لميناء أسيوط، مضيفاً أنه سيتم التنفيذ بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاماً، مع نسب زيادة سنوية لسعر الأراضى خلال فترة العقد، وشرط ضمان تسليم الميناء بشكل جيد نهاية فترة العقد، لتتمكن هيئة النقل النهرى من تشغيلها مباشرة.
يذكر أن الإعلان عن خطط طرح موانئ للقطاع الخاص، ليس وليد اليوم لكن جميع المحاولات السابقة لم تدخل حيز التنفيذ، لصعوبة التراخيص وعدم توافر الأراضى اللازمة لإقامة المراسى، فضلاً عن عدم تحديد آلية التعاقد.
أوضح أن وزير النقل، هشام عرفات، من المقرر أن يعقد خلال الأيام المقبلة، اجتماعا مع قيادات الوزارة، للإعلان رسميا عن موعد طرح الموانئ على القطاع الخاص، موضحًا أن الوزير أبدى بعض التعديلات على الكراسة أثناء إعدادها وتم إدخلها، وفى انتظار رأيه النهائي.
يشار إلى أن وزارة النقل، ممثلة فى هيئة النقل النهرى، تراهن على القطاع الخاص لزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل، ليصل تدريجيًا إلى %4 من حجم المنقولات عام 2030.
يبلغ عدد الموانئ والمراسى الموجودة فى الوقت الحالى، على طول المجرى الملاحى، 48 ميناء ومرسى، منها 13 ميناء ومرسى تابعة للقوات المسلحة، والباقى يتبع جهات مدنية، ومن المشاكل التى تواجه الموانئ والمراسى، فى قلة معدات الشحن والتفريغ بالأعداد الكافية، ما يؤثر على اقتصادات التشغيل نتيجة لزيادة الرحلة إلى %30.
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