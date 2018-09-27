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استثمار
بروتوكول ثلاثي لضبط وحوكمة التحول الرقمي
الخميس 27 سبتمبر 2018 11:38 ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
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الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
15 خدمة خلال 6 أسابيع كبداية تشمل التحويل للمدراس والتراخيص
أحمد عاشور
وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة لإدارية، بروتوكول ثلاثى فى إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمى، والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع ضمان خصوصية وسرية البيانات.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن البروتوكول يأتى فى إطار تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030« ومحاورها، خاصة محور الشفافية وكفاءة المؤسسات .
وأكدت أن الهدف من البروتوكول، الذى يختص بـضبط وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية، يسير فى الاتجاه ذاته الذى تحرص وزارة التخطيط على تنفيذه من حيث رقمنة البيانات، وميكنة الخدمات الحكومية، بما يسهم فى تيسير الحصول على الخدمات، وتسهيل تقديمها، مع تحقيق مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البروتوكول يأتى تحقيقا للتكامل بين قطاعات الدولة وأجهزتها المختلفة، من أجل تعظيم الاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة وتطويعها لتطوير ورقمنة الخدمات الحكومية، وتمكين المواطنين من الحصول عليها بأسلوب حضارى مميز، يتواكب مع التطورات العالمية، ويوفر الوقت والعناء وذلك فى إطار جهود الدولة لتعزيز استخدام التكنولوجيا من أجل التنمية الشاملة المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030، فى بناء اقتصاد تنافسى يعتمد على المعرفة والابتكار.
وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات، بالتعاون مع جميع القطاعات لتطوير المنظومة التكنولوجية، بما يساهم فى الإسراع من عمليات التحول إلى المجتمع الرقمى، مستعرضا أهمية التحول الرقمى فى مكافحة الفساد، ورفع كفاءة العمل، وزيادة إنتاجيته، وتعزيز ثقة المواطن فى الجهاز الإدارى بالدولة.
وذكر فى تصريحات للصحفيين، أن الحكومة تستهدف البدء فى البروتوكول خلال فترة تتراوح مابين 6 و8 أسابيع، على أن يتم البدء بعدد 15 خدمة تشمل التحويل للمدارس، والحصول على التراخيص، ويمكن للمواطن الحصول على تلك الخدمات عبر مكاتب البريد، ومراكز خدمات وزارة التخطيط وتطبيقات المحمول .
ولفت إلى أنه سيتم الاستفادة من قاعدة البيانات المتاحة، وتوفير جميع المعلومات عن العملاء، سواء عدد أفراد الأسرة، أو الملكية من السيارات والعقارات والأراضى .
يهدف البروتوكول إلى ضبط وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية، من خلال القنوات المختلفة، إحكاماً للرقابة وحداً للفساد الذى يقف عائقا نحو تحقيق عدالة الاستفادة من الخدمات المتطورة التى تقدمها الدولة للمواطن، وزيادة القدرة على رفع كفاءة الأداء الحكومى، فى إطار السياسات التى يضعها المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 2017.
واتفق جميع الأطراف الموقعة للبروتوكول على إتباع تنفيذ خطة مشتركة والبناء على ما تم إنجازه فى المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تنقية وتكامل قواعد البيانات القومية، ومنصة الربط المخصصة لتحديث البيانات مع الجهات صاحبة الولاية عليها من جهة، وما تم إنجازه فى وحدة تبادل البيانات الحكومية (G2G) من جهة أخرى، ووضع الآليات اللازمة لتسجيل وتأمين وحوكمة وتداول تلك البيانات بالشكل الذى يؤثر إيجاباً على كفاءة وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.
وتقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بموجب البروتوكول بتشكيل لجنة عليا وأخرى تنفيذية لمتابعة تنفيذ المشروعات والأعمال والأنشطة التى يتم إدراجها فى جدول أعمال اللجنة التنفيذية، لتحديد الجهات التى يمكن الاستعانة بها، وتحديد الخطط الزمنية للتنفيذ، وتحديد التشريعات والقوانين اللازمة إلى جانب استخدام منظومة الهوية الرقمية، والتوقيع الإلكترونى التى تقيمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال الربط بين منصة تبادل البيانات الحكومية (G2G)، ومنصة تقديم الخدمات الحكومية التى تعمل الوزارة على تطويرها، ومنصة البنية المعلوماتية وقواعد البيانات المتكاملة داخل هيئة الرقابة الإدارية، للوصول إلى منظومة خدمات مميزة، وفقاً للأولويات التى يتم الاتفاق عليها.
وتشارك الوزارة فى تحسين جودة البيانات للجهات الحكومية، طبقا لما يتم التنسيق بموجبه فى أعمال اللجنة التنفيذية، فضلاً عن العمل على التنسيق مع أطراف البروتوكول لتطوير منظومة إدارة خدمات المواطنين، بحيث تشمل مراقبة كاملة لمنافذ تقديم الخدمات، بالتكامل مع منصة تبادل الخدمات الحكومية ومنصة البنية المعلوماتية.
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