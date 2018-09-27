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استثمار
إعداد خريطة استثمارية للأوقاف
الخميس 27 سبتمبر 2018 11:30 ص
شريف إسماعيل في البرلمان
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الأوقاف تطرح مناقصة جديدة لإدارة محفظة أوراقها المالية
شريف إسماعيل في البرلمان
المال ـ خاص
كلف المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، اللواء أحمد رزق، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بإعداد خريطة استثمارية لهيئة الأوقاف، ضمن خطة تعظيم الاستفادة من أصولها .
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن «الأوقاف» انتهت من حصر جميع أصولها فى أكثر من 8 محافظات، وجار تدقيق الباقى، بهدف وضع التصور النهائى لاستغلالها سواء بالشراكة مع القطاع الخاص أو وزارة الإنتاج الحربى بموجب بروتوكول التعاون الموقع بينهما .
وكان سيد محروس، رئيس الأوقاف الجديد، قد قال لـ«المال» فى وقت سابق، إن الهيئة تعكف حالياً على تدقيق حجم أصولها، وتم إبرام بروتوكول تعاون مع وزراتى الإسكان والإنتاج الحربى لاستغلال الأراضى، مع إمكانية فتح باب الشراكة مع القطاع الخاص.
وأعلن رئيس هيئة الاوقاف السابق أن حجم الأصول التابعة للهيئة يقدر بحوالى 800 مليار جنيه.
فى سياق متصل، قالت المصادر إن مجلس إدارة هيئة الأوقاف وافق منذ أيام على طرح مناقصة جديدة لإدارة محفظة أوراقها المالية فى البورصة، بعد إلغاء المناقصة التى طرحها رئيس الهيئة السابق.
ويقدر حجم استثمارات الهيئة فى البورصة المصرية بنحو 2.7 مليار جنيه، وأعلنت فى فبراير الماضى، أنها اختارت 6 شركات إدارة أصول بينها «هيرمس» و«سى آى كابيتال» و«بلتون» و«رسملة» و«الأهلي»، لإدارة محفظة مالية بقيمة 600 مليون جنيه، من بين 15 كيانًا تقدمت للمناقصة التى تم طرحها فى 2017.
وتمتلك هيئة الأوقاف المصرية مساهمات مباشرة فى بعض الشركات المقيدة بالبورصة، منها الصناعات الكيماوية «كيما»، والدلتا للسكر، وبنكا التعمير والإسكان وفيصل الإسلامى، كما تمتلك فى أخرى غير مقيدة، منها العربية للمفروشات والسجاد «دمنهور للسجاد«، والمحمودية للمقاولات.
كان رئيس مجلس الوزراء السابق، المهندس شريف إسماعيل، قد أصدر فى أبريل الماضى، قرار إعفاء رئيس هيئة الأوقاف الدكتور أحمد عبدالحافظ من منصبه، على خلفية قيام الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بإحالة بعض تصرفاته للنيابة العامة، والتى تتعلق ببيع أسهم فى بنك الإسكان والتعمير بالأمر المباشر، دون الرجوع لإدارة الهيئة، وأحال النائب العام الموضوع إلى الجهات المعنية، وحملت القضية رقم 282 لسنة 2018.
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