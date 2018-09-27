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استثمار
«إيجوث» تعلن شروط منح أغلبية للقطاع الخاص بفندق شبرد
الخميس 27 سبتمبر 2018 11:15 ص
شبرد
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حطبة: المستثمر يتحمل 66 مليونًا.. وآخر موعد لتلقى الرغبات 16 أكتوبر
أحمد عاشور
أعلنت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» فتح باب تلقى طلبات من المستثمرين للمشاركة بحصة أغلبية (%51) فى شركة جديدة تمتلك فندق شبرد القاهرة التاريخى، برأس مال يبلغ 100 مليون دولار.
وقالت «إيجوث» فى دعوتها للمستثمرين إنها ستساهم بحصة عينية فى الشركة الجديدة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 130 مليون دولار شاملة الحصة العينية، بالإضافة إلى حصولها على منحة توقيع سيتم تحديدها عند توقيع عقود الشراكة.
وصرحت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة القابضة للسياحة والفنادق المالكة لـ«إيجوث»، بأن دراسات جدوى المشروع أظهرت أن عائد الاستثمار فى الفندق يصل إلى %27 وهو معدل جيد بالنسبة لكثير من الشركات، لافتة إلى أن المستثمر الفائز سيتحمل 66 مليون دولار فى التكلفة، على أن يتم سدادها على دفعات.
ومنحت «إيجوث» المستثمرين مهلة حتى 16 أكتوبر المقبل للتقدم بالأوراق المطلوبة الخاصة بسابقة الخبرة والقوائم المالية تمهيدًا لتأهيلهم.
وشهدت الفترة الماضية مفاوضات مكثفة بين «القابضة للسياحة» ومستثمرين من الإمارات ودول عربية للمشاركة فى تأسيس كيان لتطوير فندق شبرد، ولكن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق طلب تدقيق دراسات المشروع ثم أعلن طرحه على المستثمرين لإتاحة الفرصة أمام الجميع للمنافسة.
وكان شريف بندارى، رئيس «إيجوث»، قد قال فى تصريحات سابقة إنه تم تشكيل لجنة حكومية تضم ممثلين عن جهات مختلفة لتقييم أصول الفندق، بهدف عرضها على المستثمر الإماراتى، الذى أصر «بندارى» على عدم الكشف عن اسمه، لافتًا إلى أن المفاوضات معه بدأت منذ وقت طويل وتعثرت وتم إحياؤها من جديد.
وتعود ملكية الفندق لصموئيل شبرد، صاحب شركة شبرد الإنجليزية، التى تتمتع بسمعة واسعة فى عالم الفندقة، وقام بإنشائه عام 1841، على قطعة أرض تطل على بحيرة الأزبكية، باسم «الفندق الإنجليزى الجديد»، ثم تم تغييره عام 1845، إلى شبرد.
وأقام بالفندق الوفود الأوروبية المشاركة فى حفل افتتاح قناة السويس عام 1869، بدعوة من الخديو إسماعيل، وكان من زواره الملكة الفرنسية «أوجينى» التى أقام لها الخديوى حفلا أسطوريا بالفندق، ما أكسبه شهرة عالمية واسعة، كما زاره العديد من الرؤساء العرب، والرئيس الأمريكى الأسبق روزفلت.
وفى يناير 1952، أثناء حريق القاهرة، تعرض الفندق للدمار الكامل، وأعيد بنائه فى المكان نفسه، وبعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 تولت شركة الفنادق المصرية نقله إلى حى جاردن سيتى، على الضفة الشرقية للنيل.
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