سيارات لن تراها في أوتوماك فورميلا هذا العام

أوتوماك فورميلا

شريف عيسى



يبدأ اليوم الخميس توافد عشاق السيارات، والمتحمسين لشراء سيارة جديدة على معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك - فورميلا" بعد أن أعلنت الشركة المنظمة له افتتاحه رسميا أمس الأربعاء، ولمدة 5 أيام.



وعلى الرغم من المشاركة القوية لشركات ووكلاء السيارات بالمعرض هذا العام، إلا أن هناك شركات قررت عدم المشاركة به لأسباب عديدة من بينها عدم وجود طرازات وموديلات جديدة تستطيع تقديمها لزوار أوتوماك - فورميلا، أو عدم توافر طرازات من الأساس.



غاب عن المعرض هذا العام مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات بعلاماتها الثلاثة لادا، وبى واى دى، وميكروباص كينج لونج.



ويقول اللواء حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن تزايد معدلات الطلب على العلامات التجارية الثلاثة، مقارنة بحجم الإنتاج أو المعروض تسبب فى عدم وجود السيارات لدى صالات عرض المجموعة، وشبكة الموزعين، خاصة وان استمرار فتح باب الحجز تسبب فى بيع انتاج الأمل بالكامل حتى نهاية العام.



وأشار سليمان إلى أنه على الرغم من توافر طراز جديد وهو بى واى دى S5 المجمعة محليا، إلا ان تزايد الطلب تسبب في عدم توافر حتى سيارة واحدة لتقديمها وعرضها على زوار المعرض.



وعلى الرغم من إظهار الخريطة الإرشادية للمعرض عن وجود جناح بى واى دى إلا أن "المال" خلال جولاتها بقاعات المعرض لم ترصد تواجد الجناح الخاص بالعلامة التجارية.



كما تخلفت شركة النيل للتجارة والهندسة، وكلاء سيارات هوندا، عن المشاركة بالمعرض رغم الحضور الكبير لكافة العلامات اليابانية، بسبب عدم توافر طرازات جديدة يمكن تقديمها للزوار، ورغبتها فى التركيز على أنشطة تسويقية أخرى مثل الإعلان عن حملات صيانة مجانية، أو خصومات على موديلات 2018 إن وجدت، بحسب تصريحات أدلى بها مسئول بالشركة.



غاب عن المعرض هذا العام أيضا مجموعة عز العرب بكامل علاماتها التجارية ممثلة فى بروتون، وفولفو، وستروين، وأستون مارتن الرياضية الفاخرة.



كما غابت مازدا، الذراع اليابانى التابع لمجموعة جى بى غبور أوتو، عن المشاركة بفاعليات المعرض رغم التواجد القوي لكل من شيرى وجيلى وهيونداى بـ أوتوماك - فورميلا.



ورغم الحضور القوى للعلامات الصينية إلا أن هايما التابعة للشركة المتحدة لتجارة السيارات تخلفت عن المشاركة نتيجة للتداعيات السلبية لأزمة الأسعار الاسترشادية التى أقرت الجمارك على واردات السيارات من الصين بحسب مصدر مسؤول بالمتحدة.