ورشة عمل بين أبكس والمصرية تكافل حول اتفاقيات الإعادة





مروة عبد النبى







عقدت شركة "APEX" لوساطة إعادة التأمين، ورشة عمل تدريبية للكوادر الفنية الموجودة بشركة "المصرية" للتأمين التكافلى أمس حول كيفية تسعير اتفاقيات تجاوز الخسائر وتأثيرها على نتائج شركة التأمين.





قال خالد السيد الرئيس التنفيذي لشركة "APEX" إن ورشة العمل لمدة يوم فقط وتناقش تأثير بيانات اتفاقيات التجديد على عملية التسعير وذلك لعدد من الكوادر الفنية بإدارات الاكتتاب وإعادة التامين والحسابات الفنية.





وأشار السيد إلى إعداده ورقة عمل تناقش أهمية دور وسطاء التأمين فى المساهمة فى كيفية تحضير البيانات بشكل يؤثر إيجابيا على تسعير إتفاقيات إعادة التأمين وذلك للوصول الى شروط وأسعار افضل من خلال إبراز نقاط القوة بشركة التأمين ماليآ وفنيآ كأحد اهم أسس التفاوض .





وتعرف اتفاقيات تجاوز الخسائر بالاتفاقيات اللانسبية بانها لا تحدد حصص لشركات التأمين والإعادة لكن يتم الإتفاق على إحتفاظ شركات التأمين بالأخطار إلى حد معين مقابل إعادة ما يزيد على تلك النسبة لدى معيدى التأمين.





ولفت الى ان اتفاقات تجاوز الخسائر المعروفة باللانسبية تختلف عن تفاقيات إعادة التأمين النسبية، والتى يتم من خلالها تحديد حصة معينة من الأخطار تحتفظ بها شركات التأمين وأخرى لشركات الإعادة.





وأوضح ترتيب اتفاقيات اعادة تأمين اللانسبية فقط دون وجود إتفاقيات نسبية تصلح لشركات التأمين الكبيرة التى تتمتع بملاءة مالية ضخمة تمكنها من الاحتفاظ بأكبر نسبة من الأخطار.





واكد العضو المنتدب لـ"APEX" أن اتفاقيات تجاوز الخسائر لإجمالي المحفظة تجبر شركات التأمين على التحوط فى عمليات الاكتتاب إلا أن تعويضاتها قد تهدد المراكز المالية للشركات الجديدة خاصة فى حالة عدم توازن محفظة الفروع لديها وتحسن النتائج بها من سنة لأخرى.





وقد تناولت ورشة العمل الكثير من التوصيات اللتي تساعد شركات التأمين في الحصول على شروط اعادة تأمين أفضل بالإضافة إلى ذلك فقد تناولت الورشة جانب عملي تم من خلاله تدريب الحضور عمليا على إستخدام وتطبيق اليات التسعير.