مصر تحقق مركزًا متقدمًا في مؤشر الأداء الصناعي خلال أغسطس

مصنع معادن

محمد ريحان



كشف أحدث تقرير صادر عن مجموعة ماركيت "Markit" العالمية حول مؤشرات الأداء الصناعي في العالم Manufacturing index PMI، عن تحسن مرتبة مصر في التصنيفات الصناعية الدولية.



وسجل مؤشر الأداء الصناعي 50.5 نقطة خلال شهر أغسطس 2018، وهو يعد أفضل معدل تحققه مصر منذ عام 2015، كما أنها المرة الأولى التي يسجل فيها المؤشر قراءات إيجابية حول مصر لشهرين متتاليين، وهو ما يشير إلى اتجاه قطاع الصناعات غير البترولية إلى الانتعاش، ويعكس حالة التحسن في الأوضاع الصناعية خلال الأشهر الماضية خاصة شهري يوليو وأغسطس 2018، مدفوعة بزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة لمنتجات المصانع، وزيادة معدلات التشغيل إلى مستوى قياسي يمثل أعلى معدل توظيف منذ شهر أبريل 2011.



وقالت نيرمين أبوالعطا، مستشار وزير التجارة والصناعة للتصنيفات الدولية، إن مصر جاءت ضمن قائمة الدول الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط في مؤشر الأداء الصناعي بعد المملكة العربية السعودية (55.1 نقطة) والإمارات العربية المتحدة (55 نقطة)، بينما حققت مصر مركزًا متقدمًا مقارنةً بتركيا (46.6 نقطة) ولبنان (45.6 نقطة)، مشيرةً إلى أن مصر تأتي ضمن مجموعة الدول النامية التي تضم إندونيسيا (51.9 نقطة) والهند (51.7 نقطة) والصين (50.6 نقطة).



وأشارت أبوالعطا إلى أن التطور بمؤشر الأداء الصناعي الدولى PMI يعكس بداية تعافي واستقرار قطاع الصناعات غير البترولية، واستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية وهو ما يؤثر إيجابًا فى استعادة مصر مكانتها في التصنيفات الاقتصادية الدولية وتحسن وضعها على خريطة التجارة والاستثمار العالمية.



تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الأداء الصناعي Manufacturing index PMI، هو تقرير يعتمد على استطلاعات رأي شهرية لأكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص بكل دولة، وتغطي أكثر من 40 دولة على مستوى العالم.

