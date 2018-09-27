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الإسكندرية
الإسكندرية تستضيف مؤتمر تكنى سميت لريادة الأعمال.. السبت
الخميس 27 سبتمبر 2018 10:46 ص
مكتبة الإسكندرية
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مكتبة الإسكندرية
بمكتبة الإسكندرية يومى 29 و30 سبتمبر 2018
معتز محمود
تستضيف مدينة الاسكندرية السبت المقبل مؤتمر مؤتمر ومعرض Techne Summit المقام بمكتبة الإسكندرية على مدار يومي 29 و30 سبتمبر الحالى.
ويقام مؤتمر ومعرض Techne Summit برعاية وحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، وبدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
ويناقش المؤتمر هذا العام مجموعة من المحاور المهمة في مجال تكنولوجيا المعلومات: أبرزها التجارة الالكترونية، التكنولوجيا النقدية ،التكنولوجيات الناشئة، الاقتصاد الرقمى،التسويق والإعلام الرقمي، اكاديمية رواد الأعمال والشركات الناشئة، الاستثمار التكنولوجي.
يذكر أن هذا المؤتمر يقام للمرة الرابعة، ويضم مجموعة مميزة من أكثر من 100 متحدث من 22 دولة منها على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكيه، ولبنان، والأرجنتين، وإنجلترا، والمانيا.
ومن المقرر أن يشارك في هذا الحدث إيضاً حوالي 180 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا من العديد من دول العالم، بالإضافة إلى المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في تمويل الشركات الناشئة، ويحضره أكثر من 3000 زائر.
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