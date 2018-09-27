اللبنانية السويسرية ترفع رأسمالها إلى 85 مليون جنيه

مروة عبد النبى







رفعت الشركة اللبنانية لتأمينات الحياة التكافلى-مصر "libano-suisse takaful" رأسمالها المدفوع من 65 إلى 85 مليون جنيه بزيادة 20 مليونا دفعة واحدة قبل أيام.





وكشف محمود حنفى العضو المنتدب لشركة "اللبنانية السويسرية" أن مجلس إدارة شركته وافق على الزيادة فى راس المال للشركة وبتمويل من المساهمين علاوة على حصولها على موافقة هيئة الرقابة المالية على هذا الإجراء.





أضاف أن الزيادة فى رأس المال المدفوع جاءت بغرض توسع الشركة فى عدة انشطة أبرزها الزيادة المستمرة فى حجم الاعمال والتى بلغت 125 مليون جنيه أقساطا تأمينية بنهاية العام المالى الماضى مقارنة بـ80 مليون جنيه أقساط العام السابق عليه بزيادة 45 مليون.





وتستهدف اللبنانية السويسرية الوصول بحجم أقساطها الى 240 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2019 بنسبة نمو تقترب من 100 % وذلك من خلال اتخاذ عدة خطوات مهمة بخطة الشركة الإستراتيجية للقفز بمعدلات نموها، بالاضافة الى قرب إنتهاء مفاوضات تسويق منتجات الشركة بالبنوك عبر آلية "التأمين البنكى.





وأكد حنفى أن الشركة ستتوسع خلال الفترة المقبلة فى افتتاح 3 فروع جديدة بمنطقة الدلتا والقناة والقاهرة الكبرى وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام المالى الحالى.





وتمتلك فعليا الشركة اللبنانية لتأمينات الحياة فعليا 4 فروع موجودة بمنطقة هيلوبوليس فى مصر الجديدة وفرع بالإسكندرية واخر بالمعادى بخلاف الفرع الرئيسى.





وأشار العضو المنتدب إلى أن شركته بصدد طرح برنامج تأمين طبى وحياة على حياة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك خلال شهر من الآن، لافتا إلى أن التغطيات التى سيتيحها المنتج سيتم الاعلان عنها فور اعتماده من الرقابة المالية والبدء فى تسويقه.