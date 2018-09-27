أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 27-9-2018 | ارتفاع عيار 21

الذهب 99



عمر سالم



ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 27-9-2018 بواقع جنيه واحد، في بداية التعاملات اليوم مقارنة بأسعار نهاية تعاملات أمس، وذلك على خلفية صعود أسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.



أسعار الذهب في مصر الآن:



- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 602 جنيه.



- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 516 جنيهًا.



- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 688 جنيهًا.



- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4816 جنيهات.