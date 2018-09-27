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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
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البنك
17.85
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البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 27-9-2018 | ارتفاع عيار 21
الخميس 27 سبتمبر 2018 10:32 ص
الذهب 99
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عمر سالم
ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 27-9-2018 بواقع جنيه واحد، في بداية التعاملات اليوم مقارنة بأسعار نهاية تعاملات أمس، وذلك على خلفية صعود أسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.
أسعار الذهب في مصر الآن:
- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 602 جنيه.
- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 516 جنيهًا.
- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 688 جنيهًا.
- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4816 جنيهات.
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