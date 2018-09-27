الأونكتاد: استثمارات البنية التحتية لا تساهم فى تحول اقتصاد الدول النامية

الأونكتاد



سمر السيد



قال تقرير التجارة والتنمية لهذا العام: السلطة ومنصات الانطلاق والتجارة الحرة الصادر عن منظمة الأونكتاد أمس، إن الاستثمار فى البنية التحتية بالبلدان النامية قد لا يساعد فى إحداث تحول فى اقتصادها وفى تحقيق الرخاء المستدام.



وأضاف أنه رغم عودة مشاريع البنية التحتية إلى جدول أعمال البلدان النامية مع توجه المؤسسات المالية متعددة الأطراف مثل المصرف الآسيوى للاستثمار فى البنية الأساسية إلى توسيع نطاق استثماراتها فى هذا المجال وسعى مبادرات دولية كمبادرة الحزام والطريق الصينية إلى وضع البنية التحتية فى صميم عملها، إلا أن هذه الجهود قد لا تساعد البلدان على حفز التصنيع والتحول الهيكلي.



ويتضمن التقرير تحليلاً أجراه الأونكتاد لما يزيد على 40 خطة تنمية وطنية من البلدان النامية ومن أقل الدول نمواً، ويشير التحليل الذى يبحث فى مدى ضعف الارتباط بين مشاريع البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية إلى التركيز الزائد على البنية التحتية باعتبارها فرصة تجارية وقلة التركيز عليها كرافعة لإحداث تحول هيكلى.



وقال موخيسا كيتوبى، الأمين العام للأونكتاد، أن البنية التحتية تعتبر جسر للمستقبل.



وأضاف التقرير أنه رغم الصورة التى تتبادر إلى الأذهان عند الحديث عن الإنفاق على البنية التحتية هى صورة المنافع العامة مثل الطرق السريعة والموانئ والمدارس فإن السجال حول السياسات كثيرا ما يقلل من شأن القطاع العام ويشيد بدور رأس المال الخاص وتقنيات التمويل التى عادة ما تفتقد الشفافية، مشيرا الى ان هذا التوجه بعيد كل البعد عن التوجه الذى جعل من البنية التحتية إحدى اللبنات الأساسية لنجاح طفرات التصنيع بدءاً من بريطانيا العظمى فى القرن الـ18 وانتهاء بالصين فى القرن الـ21.



وتابع التقرير: لم يقتصر الأمر على إغفال الرابط الحاسم بين البنية التحتية والتصنيع فى مقابل التركيز على جدوى مشاريع البنية التحتية من الناحية المالية بل إن التركيز على البنية التحتية كأصول مالية لاجتذاب المستثمرين الدوليين فتح الباب أيضا لسلوك الساعى وراء الريع.