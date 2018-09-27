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عقـــارات
الحالات التي يتم فيها سحب الوحدة السكنية بالإسكان الاجتماعي
الخميس 27 سبتمبر 2018 04:19 ص
مساكن شيراتون 1
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شيراتون المطار 1
سحر نصر
حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بعض الحالات التي تؤدي لإلغاء تخصيص الوحدة السكنية وسحبها من الحاجزين ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.
إن مشروع الإسكان مقدم لفئة محدودي الدخل؛ لتوفير سكن لائق لهم، ويمكن إلغاء التخصيص في الحالات الآتية إذا اثبت وجودها:
1- تغيير الغرض المخصص له الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، فلا يجوز تحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري أو صناعي وغيره.
2- تُسحب الوحدة في حالة البيع بعد تخصيصها للمستفيد أو استفادة شخص غير المخصص الشقة من قبل الوزارة.
3- ثبوت تزوير أي ورقة أو مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية، مثل مفردات المرتب أو عدم الحصول على وحدة سكنية مدعمة قبل ذلك.
4- عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها، ويكون المواطن مسئولًا عن رد الوحدة السكنية .
5- اكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد والحجز. والدعم السابق منحه له.
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