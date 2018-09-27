جيوشي موتورز: بدء تجميع فاو العام المقبل

السيارة فاو

محيى الدين جيوشى : تأسيس شركة فرست لادارة نشاط التجميع



شريف عيسى



كشف محى الدين جيوشى، رئيس مجلس ادارة جيوشى موتورز، وكلاء سيارات فاو، عن بدء عمليات انتاج فاو موديل V60 بحلول العام المقبل.



وأشار فى كلمته بمناسبة بدء فاعليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض "أوتوماك - فورميلا" أن الفترة الماضية شهدت افتتاخ مصنع فاو فى مصر بعد ان تمكنت جيوشى موتورز من وشراء مصنع بالعاشر من رمضان لانتاج السيارات بمساحة ١٨ ألف متر مربع.



وأوضح أن افتتاح مصنع لانتاج السيارات أعقبه تأسيس شركة جديدة تابعة لجيوشى موتورز تحت مسمى " شركة فرست لصناعة السيارات"، لادارة مهام تصنيع العلامة الصينية



وتابع : وفى اطار تنمية صناعة المركبات محليا وقعت جيوشى موتورز اتفاقًا مع فاو العالمية لإنتاج طراز X40، والمنتمى لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUVs، وV60 المنتمى لفئة مينى باص 7 راكب.



وأكد جيوشى على أن بداية الانتاج ستكون لطراز V60، خاصة بعد أن رصدت الشركة تزايد الطلب المحلى على تلك الفئة من السيارات.



وفى سياق متصل، قال خالد جيوشى نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لجيوشى موتورز، أن بعد دراسات متأنيه للسوق المحلى تم اطلاق طراز أخر يتبع فئة الرياضية المتعددة الأغراض وهو R7.



وأشار إلى أن تقديم مينى باص V60 يأتى ضمن خطة الشركة لتقديم سيارة اقتصادية لذوى الدخول المتوسطة.



وبين أن العام الماضى تمكنت جيوشى من افتتاح ١٨ صالة عرض للعلامة الصينية فاو، علاوة عن الانتشار الكبير بمراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، لتحقيق أعلى معدلات رضاء لعملاءها.



وأضاف أن الشركة تتبنى خطة توسعية عبر خوض مجال التجميع المحلى بما يفتح المجال أمام تغيير شكل صناعة وتجميع السيارات فى مصر.