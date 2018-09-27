دوا للكيماويات تعقد شراكات مع القطاعين العام والخاص

دوا للكيماويات

سحر نصر



قال مؤمن عادل، المدير العام لشركة دوا مصر، إن مصر تشهد انطلاقة كبيرة في قطاعي البناء والبنية التحتية نتيجة المشاريع التي يتم تنفيذها في إطار خطة رؤية مصر، 2030 وهي استراتيجية للنمو والتطوير المستدامين.



وأضاف أن شركة دوا تلتزم بإقامة شراكات مع القطاعين العام والخاص بهدف الإسهام في تنفيذ هذه الرؤية، وتقف داو في موقع فريد يؤهلها لمساعدة السوق المصري، بفضل معرفتها الجيدة باحتياجاته على مدى أكثر من أربعة عقود من العمل فيه بالتزامن مع تقنياتها ذات المستوى العالمي، للمساعدة في تلبية احتياجات قطاع البناء المصري.



وأوضح أنهم ملتزمون بعرض خبراتهم والتعامل مع المهتمين من هذين القطاعين خلال معرض The Big 5 Construct في القاهرة، والمساهمة المستمرة مع الجميع في التوصل إلى حلول مبتكرة تعالج التحديات التي تواجهها مصر في هذا المجال عموما، وفي مجال العزل وتحسين أداء المشاريع الراهنه والمستقبلية خاصة.



وأشار أن داو قد باشرت أعمالها في مصر أواخر التسعينيات عبر تأسيس أول مصنع محلي لأنظمة البولي يوريثان في مدينة العاشر من رمضان في القاهرة الكبرى ويمثل البولي يوريثان أحد المكوِّنات الرئيسية للقطاع الصناعي المصري، حيث يدخل في إنتاج الثلاّجات والسخّانات والسيارات والعزل الحراري للأسطح والأثاث والأحذية والأنابيب المعزولة حرارياً وغيرها الكثير من المنتجات.



وقال عادل إن منظمة الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) اختارت مصنع داو مصر لأنظمة البولي يوريثان لإجراء اختبارات تستهدف البحث عن إمكانية استبدال الهيدروفلوروكربونات (HCFC) ، المستخدمة حاليا في قطاع عريض من إنتاج فوم البولي يوريثان - لكونها مادة متستفذة لطبقة الأوزون.



وأضاف أن نتائج الإختبارات أثمرت عن إيجاد حلول أخرى صديقة للبيئة ومجدية اقتصادياً ، وتقدم الشركة مجموعة منتجات داو الخاصة بالعديد من التطبيقات في معرض The Big 5 Construct بالقاهرة .



وأوضح أن هذه المنتجات تشمل سيليكون الواجهات (الزجاجية): تمتلك المواد السيليكونية وحدها المزيج الفريد من القوة والمرونة ومقاومة الأحوال الجوية ومنع أي تسريب، وسهولة الاستخدام، وقوة التصاق بتشكيلة كبيرة من الأسطح، و مقاومة الحرارة والأحوال الجوية والعمر الإفتراضي له أطول من المواد العضوية الأخرى.



مادة سد الفواصل ووصلات التمدد: فعالة للتغلب على ظاهرتي التقلص والتمدد، و ذلك لكافة أنواع فواصل الخرسانات الاسمنتية المسلحة (PCC)، مثل DOWSIL™ 888 السيليكوني للفواصل، عزل موفر في استهلاك الطاقة: توفر الألواح المعدنية المعزولة باستخدام نظام VORATHERM™ بولي



ايزوسيانيوريت وأنظمةVORACOR™ للبولي يوريثان في الألواح المعدنية المعزولة و الألواح العازلة ، و خفة في الوزن تستطيع تلبية أشد المتطلبات الصناعية، وتحسن العمر الافتراضي وتعزز كفاءة استخدام الطاقة. ويوفر أحدث ابتكارات داو في عزل الفوم بواسطة ماكينات الرش والمسمَّى VORACOR OZO، حماية خارجية استثنائية بالتزامن مع بصمة كربونية منخفضة بشكل ملحوظ. يتمتع نظام VORACOR OZO SPF بأنه لا يستنزف طبقة الأوزون (ODP = 0) وأن تأثيره ضئيل في ظاهرة الاحتباس الحراري (GWP<5).



عزل معزَّز للوقاية من الحرائق: يوفر فوم البولي ايزوسيانيوريت (PIR) ، الأداء الأفضل في فئته للبولي يوريثان (PUR) ولكنها معززة بمزايا أكبر بكثير في الوقاية من الحرائق. توفر داو عائلة من منتجات VORATHERM™ بولي ايزوسيانيوريت (PIR)، واسعة النطاق على مستويات الأداء في مكافحة الحرائق التي يمكن تصميمها أيضاً حسب طلبكم، لتتيح لكم فرصة مواكبة متغيِّرات الأسواق.



طبقة الأسطح المبرِّدة العاكسة: تم تصميم هذا المنتج ليعكس أشعة الشمس (CRRCs) مما يقوم بتخفيف كمية الحرارة التي تستطيع النفاذ إلى داخل المباني فتنخفض درجات حرارة الهواء داخل المبنى وبالتالي تقل الحاجة إلى استخدام مكيِّفات الهواء، وهوما قد يسهم بدوره في تخفيض تكاليف تبريد المباني بنسبة قد تصل إلى 20%. يعتبر بوليمير PRIMAL™ EC 4642الأكريليكي من أحدث مبتكرات داو التي تلبي متطلبات تكنولوجيا تبريد الأسطح القادرة على العمل في البيئات القاسية من خلال توفير حماية طويلة الأمد من التدهور البيئي.