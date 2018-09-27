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سيــارات
بودي جروب تطرح Q7 وs7 في أوتوماك فورميلا
الخميس 27 سبتمبر 2018 01:41 ص
شانجي Q7
أخر الأخبار
شانجي Q7
المال خاص
طرحت مجموعة بودي جروب، وكلاء سيارات شانجي وكيمبو، طرازي هما شانجي Q7 وكيمبو S7 في معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا.
وتنتمي شانجي Q7، لفئة السيارات متعددة الأغراض Mbv، مزودة بمحرك 1500 سي سي، بقوة قدرها 150 حصانا، وعزم أقصي للدوران 215 نيوتن متر، بناقل سداسي السرعات أوتوماتك.
وتأتي كينبو s7 فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات suv، مدعومة بمحرك رباعي اﻷسطوانات سعة 1.5 لتر، ليعطي قوة قدرها 110 حصان، بعزم أقصى للدوران 220 نيوتن.
وتتضمن جناح شانجي طراز m50، المنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاغراض mbv، مزودة بمحرك 1400 سي سي. بقوة 100 حصان.
وكشف أسامة بودي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بودي جروب في تصريحات سابقة، أن المجموعة تخطط لتجميع شانجي Q7 محليا بقدرة 1000 مركبة سنويا، موضحا أن المجموعة تخطط للبدء فى مشروع تجميع طرازاتها، باستثمارات مبدئية تقدر بقيمة 100 مليون جنيه.
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