أبوتيج بالجونة تفوز بجائزة أفضل مارينا سياحية لعام 2018

مارينا أبوتيج

بدور إبراهيم



اختيرت مارينا أبوتيج بالجونة كأفضل مارينا سياحية مصرية لعام 2018 ضمن فعاليات احتفال قطاع النقل البحري باليوم البحري العالمي والذي سيتم هذا العام تحت شعار المنظمة البحرية الدولية 70 تراثنا – نقل بحري أفضل لمستقبل أفضل.



وقد تسلمت الجائزة الدكتورة منال حسين رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم للتنمية مصر خلال الاحتفال الذي أقيم بهيئة ميناء الإسكندرية تحت إشراف قطاع النقل البحري وبرعاية وحضور السيد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والسيد الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية ولفيف من كبار رجال الدولة والمسئولين بالقطاع البحري.



ومن جانبها، أعربت الدكتورة منال حسين عن سعادتها بالجائزة التي تعد تتويج للجهود التي تبذل في الميناء للوصول به إلى أعلى المستويات العالمية والتي تؤتي ثمارها يوم بعد يوم.



ومن الجدير بالذكر أن مارينا أبو تيج قد حصلت على المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS) بداية العام الجاري كما تم تدريب وتأهيل عدد 46 متدرب بدورة التوعية لأفراد الامن المكلفين بمهام امنية وعدد 4 متدرب بدورة ضابط امن مينائي.