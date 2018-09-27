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سيــارات
جيوشي: تمويل بيع فاو بالتقسيط بفائدة 8% لمدة 5 سنوات
الخميس 27 سبتمبر 2018 12:45 ص
جيوشى موتورز
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جيوشى موتورز
شريف عيسى
أعلن خالد جيوشى، نائب رئيس مجلس إدترة جيوشى موتورز والعضو المنتدب، وكلاء سيارات فاو، عن توقيع عقد مع جيوشى وكونتكت كار لبيع طراز فاو V60، التابع لفئة مينى باص 7 راكب.
وقال جيوشى أن المفاوضات بين الشركة وكونتكت كار توصلت لبرنامج تمويلى يخدم ذوى الدخول المتوسطة الراغبين فى شراء سيارة جديدة.
وأشار إلى التعاقد مع كونتكت كار نص على الراغب فى شراء السيارة يتولى دفع مقدمة تصل إلى ٤٨ ألف جنيه، على أن تقوم كونتكت بتمويل باقى ثمن السيارة.
وتابع: ونص التعاقد على ان يتم تقسيط المبلغ على فترة زمنية تمتد حتى 5 سنوات؟ بفائدة تصل إلى 8%.
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