تويوتا إيجيبت تطلق 4 طرازات جديدة بأوتوماك فورميلا

فورتشنر تويوتا إيجيبت

شريف عيسى



أعلنت تويوتا ايجيبت، وكلاء سيارات تويوتا ولكزس، عن طرح ٤ طرازات جديدة خلال الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك - فورميلا"، الذى اطلقت فعالياته، اليوم الأربعاء، رسميًا.



وتضمن جناح العلامة التجارية "تويوتا" الجيل الثامن الجديد كليًا من كامرى، والتى جاءت بفئة واحدة فقط.



وتتسم كامرى الجديدة بكونها مدعومة بمحرك سعة 2494 سى سى، بقوة 178 حصان، بعزم 231 نيوتن.متر.



ويتوافر بكامرى 6 أنظمة من الفرامل وهى ABS، وBA، وVSC، وHAC، وTRC، وELICRTRIC PARKING BRAKE، وBRAKD HOLD، بالإضافة إلى مثبت السرعة.



كما كشفت تويوتا ايجيبت النقاب عن طراز راش، المنتمى لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات SUV، سباعية المقاعد، والمدعومة بمحرك سعة 1496 سى سى، بقوة 103 حصان، بعزم دوران 136 تيوتن.متر.



وتشتمل السيارة على 4 أنظمة من الفرامل وهم ABS، وVSC، وESS، وHAC.



وتتمتع السيارة باشتمالها حساسات للركن، وكاميرا خلفية، وتقدمها تويوتا ايجيبت عبر فئتين، بالإافة إلى طراز أوريس الجديدة والتى تأتى بفئة واحدة فقط.



وتضمن جناح تويوتا طراز كورولا، وCH-R، وياريس هاتش باك، وفورشنر.



أما جناح لكزس، فكشفت تويوتا أيجيبت، الوكيل الحصرى للعلامة اليابانية الفاخرة، عن الجيل التاسع الجديد كليًا من لكزس ES، والمدعومة بمحرك ٣٠٠٠ سى سى، بقوة ٣٠١ حصان.



واشتمل جناح لكزس على طراز LS 500 المنتمى لفئة السيارات السيدان الفاخرة كبيرة الحجم، وLX 570 التابع لفئة الطرازات الرياضية المتعددة الأغراض SUVs.