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استثمار
فض مظاريف التأهيل لعملية إدارة خدمات المتحف الكبير
الخميس 27 سبتمبر 2018 12:25 ص
خالد العناني وزير الأثار
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خالد العناني وزير الأثار
المال خاص
قامت اليوم اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور طارق توفيق المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير بفض مظاريف مستندات التأهيل المسبق لعملية طرح إدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير والتي تقدمت بها حتى أمس 8 شركات وتحالفات كبرى مصرية ودولية، وذلك طبقًا للموعد المحدد لتلقي المستندات والذي تم تمديده حتى 25/9/2018 بناءً على طلب بعض المؤسسات والشركات الكبري الراغبة في التقدم، للسماح لهم بتكوين تحالفات تسمح بالمشاركة فى تأهيل مثل هذا الصرح الثقافى العظيم.
واشتملت التحالفات المتقدمة على شركات من مصر وايطاليا وفرنسا وإنجلترا والإمارات العربية المتحدة.
وأكد اللواء عاطف مفتاح رئيس اللجنة الهندسية لمشروع المتحف المصرى الكبير، أنه قد تم تشكيل لجنة خماسية بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء برئاسته وعضوية ممثلين من كل من وزارات الآثار والاستثمار والتعاون الدولي والمالية ومجلس الدولة لضمان سلامة وشفافية الإجراءات وأضاف أن جميع إجراءات الطرح المسبق تمت بالتعاون بين كل من وزارتي الآثار والاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسوف تبدأ اللجان المشكلة برئاسة الدكتور توفيق بدراسة العروض المقدمة ابتداءً من صباح غدٍ الخميس حتى تنتهى من أعمال التقييم وإصدار قائمة مختصرة بأسماء الشركات المؤهلة في نوفمبر 2018، تمهيدًا للبدء في عملية الطرح لاختيار الشركة أو التحالف صاحب أفضل العروض المقدمة لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير.
وتتضمن هذه اللجان ممثلي الشركات الدولية القائمة على إعداد مستندات الطرح (Hill, Ehaf, PWC, Lord) بالإضافة إلى نخبة من كبار الاستشاريين الهندسيين والقانونيين المصريين فى هذا المجال وكذلك ممثلين من مجلس الدولة ووزاراتى الآثار والمالية .
وأكد اللواء عطاف مفتاح أن هذه الخدمات ستشمل تشغيل مجموعة من المحال التجارية والمطاعم منها ما هو مطل على أهرامات الجيزة وقاعة للمؤتمرات وصالة عرض سينمائي ومركز لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراض، على أن تتولي وزارة الآثار وحدها إدارة كل ما يتعلق بالقطع الأثرية من معامل ومراكز ترميم ومخازن للآثار وقاعات العرض المتحفي كما ستتولى مسئولية تأمينه.
جدير بالذكر أن هيئة المتحف المصري الكبير للشركات المصرية والدولية أعلنت عن بدء التأهيل المسبق، وذلك في مؤتمر صحفي بالمتحف في يونيو الماضي بحضور لفيف من سفراء وممثلي الدول الأجنبية بالقاهرة وشركات الأعمال.
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