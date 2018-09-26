فيديو| حصاد قمة التجارة الإلكترونية الأولى

حصاد قمة التجارة الإلكترونية الأولى

محمود جمال وسمية كمال

تصوير: وليد عبدالخالق



استضافت القاهرة، اليوم الأربعاء، فعاليات القمة الأولى للتجارة الإلكترونية "E-COMMERCE SUMMIT 2018" التى نظمتها شركة "روبستا استديو" تحت رعاية عدد وسائل الإعلام منها جريدة "المال".



سلطت القمة التى شارك بها نحو 2500 متخصص فى مجال التجارة الرقمية بمصر ومنطقة الشرق الأوسط الضوء على الاتجاهات العالمية فى تلك الصناعة، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتور محمد حجازى رئيس لجنة التشريعات والقوانين بالوزارة، إلى جانب الدكتور نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات فى مجلس النواب.



بالإضافة إلى عدد من ممثلى الشركات المحلية والعالمية ومنها فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية، وأوليكس لخدمات التسوق الإلكترونى، وساب للحلول والتطبيقات، والعربى للأجهزة المنزلية، وممثل منظمة التمويل الدولية IFC فى مصر.



وتطرق المشاركون إلى دور الحكومة فى إعداد بنية تشريعية وقانونية تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالقطاع، فضلا عن أهمية التحول الرقمى فى تقديم خدمات حكومية مميكنة للمواطنين عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.



كما شهدت القمة أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين شركة فورى لحلول المدفوعات، وبوابة مصر للتسويق الإلكترونى "E-GATE" التابعة لصندوق "تحيا مصر" من أجل تحسين الصورة الذهنية للصناعات والمنتجات المصرية، وتسويق علامة الجودة للصناعات المصرية، وإتاحة دورات تدريبية حول إداره مواقع التسوق والتجارة الإلكترونية بالشركات المسجلة على البوابة.



وقال وزير الاتصالات خلال الجلسة الختامية للقمة إن حجم سوق خدمات التجارة الإلكترونية سيصل إلى 4.5 تريليون دولار فى 2021 مقارنة بـ3.5 تريليون حاليًا، لافتا إلى أن التسوق على بُعد مئات الكيلومترات أصبح أسهل من التسوق من الأسواق المجاورة؛ نظرًا لسهولة الوصول لتلك المنتجات عبر الإنترنت.





