صور| إطلاق اسم الشهيد طه سطور على مدرسة بمطروح

- المحافظ يشارك طابور الصباح وتحية العلم بها

- بحضور والدة وزوجة وأبناء الشهيد ورحلتي عمرة لأسرته



معتز محمود



شارك، صباح اليوم الأربعاء، اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح فى طابور الصباح بمدرسة الثانوية بنات سابقا "الشهيد طه محمد سعد سطور"، بحضور والدة وزوجة وأبناء الشهيد طه، والتي تمت تسمية المدرسة باسمه، وبحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام، والدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والقيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة.



وقدم المحافظ التهنئة خلال الطابور لجموع الطلاب والمعلمين ببدء العام الدراسي الجديد، مؤكداً أهمية المدرسة في بناء شخصية الطالب، وضرورة تعظيم دور المعلم في بناء جيل جديد، كما أن المدرسة هي الكيان الكبير الذي يؤثر إيجابيا في أبنائنا.



وناشد الغرابلي المعلمين ببذل المزيد من الجهد من أجل أبنائنا الطلاب مع بداية العام الدراسي موجها بتذليل كافة العقبات لانتظام العملية التعليمية وتكريم المعلم المتميز ومحاسبة المقصر في عمله.



وفي لفتة إنسانية توجه محافظ مطروح لزيارة والد الشهيد في منزله للاطمئنان عليه وصدق على رحلة عمرة لزوجة وخال الشهيد، مؤكدا بأن شهيد مطروح سيبقى رمزا راسخا في ذاكرة أبناء الوطن، وأن تضحيات الشهداء وبطولاتهم وأسماءهم ستبقى أوسمة فخر واعتزاز على صدور أبناء مصر جميعا الذين يقفون عرفانا وإجلالا لشهدائنا الأبرار الذين ارتقوا إلى الرفيق الأعلى دفاعا عن الحق والعدل واستجابة لنداء الوطن.



ومن ناحية أخرى، قام محافظ مطروح بالمرور على مدرسة الرومان بمنطقة القصر لمتابعة سير العملية التعليمية، وانتظام الدراسة، والتأكد من توزيع الكتب المدرسية على الطلاب وتلبية كافة احتياجات المدرسة.



وأكد محافظ مطروح حرص الدولة على الاهتمام بتطوير العملية التعليمية بكل عناصرها سواء من ناحية الكوادر البشرية المؤهلة أو الأبنية والمعدات والمستلزمات المطلوبة لرفع كفاءة التعليم، وبث روح الانتماء والوطنية فى نفوس الطلاب لبناء وطن قوي يعتمد على عقول أبنائه وسواعدهم فى صنع حضارتهم.

