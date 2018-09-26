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سيــارات
أسعار سيارات زوتي في أوتوماك فورميلا
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 10:20 م
سيارة زوتي T600
أخر الأخبار
سيارة زوتي T600
المال خاص:
أعلنت مجموعة ifg جروب، وكلاء سيارات زوتي، عن أسعار طرازات العلامة الصينية في معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا؛ وحددت أسعار زوتي sr7 بقيمة 289.9 ألف جنيه، وسعرت طراز sr7 بنحو 289.9 ألفا للفئة الأولى، و305 آلاف للفئة الثانية.
وجاءت زوتي z100 بسعر 135 ألف جنيه، وبلغت أسعار z300 نحو 20 ألفا، وقدرت أسعار T500 بقيمة 299.5 ألف للفئة الأولى، وبسعر 365 ألفا للفئة الثانية.
أما عن أسعار السيارات الكهربائية؛ جاءت T100 بسعر320 ألف جنيه، فيما سعرت T300 بقيمة 370 ألف جنيه.
وتعرض طرازات من العلامة الصينية وهي 508 وsrz وG500 وT700 وZ100وZ350 وT500 وT300 وT100 في معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا.
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