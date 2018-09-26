فيديو | IFG جروب: بدء تصنيع سيارات زوتي محليًا خلال 2019

مجموعة Ifg وكلاء سيارات زوتي

أحمد عوض



تصوير: محمد رجب



تخطط مجموعة Ifg وكلاء سيارات زوتي ، بدء تصنيع طرازات العلامة الصينية وهي "T800 وT700" بحلول 2019



وقال محمد فرح رئيس المجموعة، الأربعاء في مقابلة مع "المال"، إن الشركة قررت اتلتوسع فى تصنيع طرازاتها في أطار زيادة الفرص التنافسية مع العلامات التجارية، بالاضافة إلى زيادة المبيعات.



وأضاف أن الشركة تستهدف التوسع في شبكة مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة بمختلف أنحاء المناطق، حرصًاعلى رفع الخدمات المقدمة لعملاء العلامة الصينية





