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سيــارات
فيديو | IFG جروب: بدء تصنيع سيارات زوتي محليًا خلال 2019
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 10:12 م
مجموعة Ifg وكلاء سيارات زوتي
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مجموعة Ifg وكلاء سيارات زوتي
أحمد عوض
تصوير: محمد رجب
تخطط مجموعة Ifg وكلاء سيارات زوتي ، بدء تصنيع طرازات العلامة الصينية وهي "T800 وT700" بحلول 2019
وقال محمد فرح رئيس المجموعة، الأربعاء في مقابلة مع "المال"، إن الشركة قررت اتلتوسع فى تصنيع طرازاتها في أطار زيادة الفرص التنافسية مع العلامات التجارية، بالاضافة إلى زيادة المبيعات.
وأضاف أن الشركة تستهدف التوسع في شبكة مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة بمختلف أنحاء المناطق، حرصًاعلى رفع الخدمات المقدمة لعملاء العلامة الصينية
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