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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

فيديو | IFG جروب: بدء تصنيع سيارات زوتي محليًا خلال 2019

مجموعة Ifg وكلاء سيارات زوتي
مجموعة Ifg وكلاء سيارات زوتي
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مجموعة Ifg وكلاء سيارات زوتي

أحمد عوض

تصوير: محمد رجب

تخطط مجموعة Ifg وكلاء سيارات زوتي ، بدء تصنيع طرازات العلامة الصينية وهي "T800 وT700" بحلول 2019

وقال محمد فرح رئيس المجموعة، الأربعاء في مقابلة مع "المال"، إن الشركة قررت اتلتوسع فى تصنيع طرازاتها في أطار زيادة الفرص التنافسية مع العلامات التجارية، بالاضافة إلى زيادة المبيعات. 

وأضاف أن الشركة تستهدف التوسع في شبكة مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة بمختلف أنحاء المناطق، حرصًاعلى رفع الخدمات المقدمة لعملاء العلامة الصينية


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