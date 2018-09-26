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عقـــارات
رجال الأعمال: زيارة السيسي لأمريكا تدعم قطاع الاستثمار العقاري
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 10:11 م
السيسي بالأمم المتحدة
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السيسي بالأمم المتحدة
المال- خاص
قال المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى وجمعية رجال الأعمال، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للولايات المتحدة تعيد رسم الصورة الذهنية عن مصر، واجتماعه مع رجال أعمال أمريكيين فى مختلف المجالات، تعنى أن مصر تتجه نحو جذب رؤوس أموال تعمل بحرية داخل مصر.
وأضاف البستانى أن قطاع الاستثمار العقارى سيشهد انتعاشا خلال الفترة القادمة من خلال تدفق الاستثمارات الأجنبية داخل مصر؛ ما يؤدى إلى تحسين الوضع الاقتصادى، والقضاء على جزء كبير من معدلات البطالة.
لافتا الى أن جزءا كبيرا من الزيارة ركز على الدعم الاقتصادي والاستثمار بمصر، وكذا التطرق إلى ما أنجزته مصر من أجل تذليل العقبات أمام المستثمرين، خاصة في المناطق الاستراتيجية لمشروعات البنية التحتية والطرق.
وقال إن مصر تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأمريكية في أفريقيا، والثانية في الشرق الأوسط، موضحا أن فرص الاستثمار فى مصر أفضل بكثير من دول أخرى إذ إن مصر لها طبيعة خاصة بين الدول العربية.
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