إبراهيم نجيب، نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات الملاكي بشركة جي بي غبور أوتو

أحمد عوض

تصوير: أحمد رشدي



تستهدف مجموعة جي بي غبور أوتو، وكلاء سيارات هيونداي، جيلي وشيري ومازدا، طرح 4 طرازات جديدة وهي النترا Face lift AD، واكسنت Face lift، وi 30، وأتوس، وسوناتا Face lift خلال الفترة المقبلة.



وأكد إبراهيم نجيب، نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات الملاكي بشركة جي بي غبور أوتو، أن المجموعة تستهدف التوسع في طرح الطرازات الجديدة .



لزيادة حجم المبيعات لتصل الخصة السوقية إلى 25% من إجمالي مبيعات سيارات الركوب بنهاية العام الحالي.



