مصور التلميذ الباكي: اعتذر ونيتي كانت حسنة

تلميذ يرجو مدرسته أن تتركه ينام

أحمد صبرى



قال محمد طعمية المدرس الذى قام بتصوير فيديو الطالب الباكى الذى انتشر منذ أمس أنه يعتذر لأهل التلميذ بعد انتشار الفيديو والتعليقات ضددهم، مؤكدا أنه نتيته كانت حسنة لنشر الظلم الواقع على الطفل.



وكان قد انتشر فيديو لتلميذ يبكى فى المدرسة يطالب مدرسته بالنوم لمدة ربع ساعة فقط وهو ما أثار مناقشات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشار المدرس فى مداخلة هاتفية له اليوم الأربعاء، مع برنامج آخر النهار على قناة النهار إلى أنه مستعد لتلقى أى جزاءات او استقطاعات من مرتبه بعد تصوريه للطفل، موضحا أن الطفل بالفعل تأذي مما حدث.



