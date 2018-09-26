البنك المركزي الأوروبي

إعداد- خالد بدر الدين:



توقع البنك المركزى الأوروبى انخفاض حجم التجارة العالمية بنسبة تصل إلى 3% خلال الشهور المقبلة، وقال إن الحرب التجارية سوف تضر بالولايات المتحدة أكثر من الدول الأخرى، بينما يمكن أن تحقق الصين مكاسب أكبر إذا ردت بإجراءات انتقامية على سياسة واشنطن.



وذكرت وكالة رويترز أن البنك المركزى ابتكر نموذج محاكاة يمثل سيناريو فرض رسوم جمركية أمريكية نسبتها 10% على الواردات من جميع الدول التى سترد بالمثل، وتبين أن واشنطن ستتحمل أكبر خسارة، بسبب تقلص التجارة والأضرار الواقعة على ثقة المستهلكين والمستثمرين، كما ستتقلص التجارة العالمية بما يصل إلى %3 خلال الشهور المقبلة.



وأشارت الدراسة إلى أن النتائج التقديرية تبين أن وضع الصادرات الصافية للولايات المتحدة سيتدهور كثيرا فى هذا النموذج مع ضخ الشركات الأمريكية استثمارات أقل وتوظيف عمال أقل، ما يعظم الأثر السلبى الذى سيتعرض له اقتصادها لدرجة أن البنك المركزى الأوروبى يقدر انخفاض النمو الأمريكى بأكثر من %0.2 من توقعات صندوق النقد الدولى الحالية التى بلغت %2.9 هذا العام و%2.7 العام المقبل، بينما ستستفيد الصين من زيادة الصادرات إلى دول أخرى تخضع فيها السلع الأمريكية لرسوم جمركية.



من ناحية أخرى هوى مؤشر بورصة شيكاغو للسلع إلى أدنى مستوى منذ 10 سنوات خلال الشهر الجارى حتى الآن بسبب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، بعد أن علقت الحكومة الصينية استيراد فول الصويا الذى كانت تستورد أكثر من %60 منه من المزارعين الأمريكيين.



وتعاقدت الشركات الصينية على شراء كميات ضخمة من فول صويا تتجاوز 14 مليون طن خلال الربع الأخير من العام الجارى من البرازيل لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها، بعد أن امتنعت عن تسلم أى شحنات أمريكية وصلت إلى موانئها، كما أوقفت وارداتها الأمريكية ردا على قرار ترامب فرض رسوم جمركية تراوحت بين %10 و%25 على واردات بكين.



وينتهى موسم فول الصويا فى البرازيل، أكبر مصدر لهذا المحصول فى العالم خلال شهرى أغسطس وسبتمبر وبعده يبدأ الموسم بأمريكا الذى يمتد حتى مارس المقبل وتحتل واشنطن المركز الثانى، وتنوى الصين خفض وارداتها لأول مرة منذ 15 سنة لتصل إلى حوالى 84 مليون طن خلال موسم 2018-2019 بالمقارنة مع حوالى 93 مليون طن الموسم الماضى.



واتجهت حكومة بكين إلى استيراد فول الصويا من البرازيل رغم أن سعره حاليا يقترب من مثيله الأمريكى بعد إضافة التعريفة الجمركية التى تبلغ حوالى %25 وذلك لتزيد من خسائر المزارعين الأمريكيين، بسبب سياسة ترامب بعد أن استوردت أقل من 9 ملايين طن من فول الصويا البرازيلى خلال الربع الأخير من العام الماضى مقابل متوسط 3.7 مليون طن خلال الربع نفسه طوال السنوات من 2010 إلى 2015.



وأعلنت وزارة الزراعة الأمريكية أن إنتاج البرازيل من فول الصويا بلغ 119.5 مليون طن فى موسم 2017-2018 وتم تصدير 76.7 مليون طن، ولكن تدفق الشركات الصينية على شراء المحصول البرازيلى بأسعار مرتفعة سيجعل البرازيل تزيد من تصديرها، ثم تستورد فول صويا رخيصا من أمريكا التى كانت تعتمد على الصين فى تصدير الكميات الضخمة التى تحصدها وتصل إلى أكثر من 127 مليون طن سنويًا.