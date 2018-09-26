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فيديوهات المال
فيديو| خالد نصير: طرح سورينتو مجمعة محليا قبل نهاية العام
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 09:23 م
خالد نصير: طرح سورينتو مجمعة محليا قبل نهاية العام
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خالد نصير: طرح سورينتو مجمعة محليا قبل نهاية العام
شريف عيسى
قال خالد نصير، رئيس مجلس إدارة ألكان القابضة، ورئيس مجلس إدارة المصرية للتجارة والتوكيلات EIT، وكلاء سيارات كيا، إن الشركة تقوم حاليًّا على وضع اللمسات النهائية تمهيدًا لبدء عمليات تجميع كيا سورينتو.
وأعلنت EIT مع انطلاق فاعليات أوتوماك فورميلا، اليوم، فتح باب الحجز لكيا سورينتو في معرض اوتوماك بسعر يبدأ من 770 ألف جنيه.
وأشار نصير، فى تصريحات خاصة، لـ"المال"، إلى أنه خلال فاعليات المعرض تم طرح "كيا بيجاس" للمرة الأولى فى مصر، علاوة عن جراند سيراتو الجديدة كليًّا.
وأوضح أن تقديم نصير لسيارات كهربائية من رينو جاء بهدف قياس نبص السوق، خاصة مع اتجاه الدولة لدعم السيارات الكهربائية.
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